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Şahali: “Gazimağusa Belediyesi teslim bayrağını çekti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Şahali: “Gazimağusa Belediyesi teslim bayrağını çekti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

11 Şubat 2020 Salı 10:36
Şahali: “Gazimağusa Belediyesi teslim bayrağını çekti

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığındaki toplantıda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

İLK KONUŞMA ŞAHALİ’DEN

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Serbest Liman” ile ilgili yaptığı güncel konuşmada, Gazimağusa Belediyesi’nin “teslim bayrağını çektiğini” ve maaşların ödenemeyecek noktaya geldiğini ifade ederek, 50 personelin henüz ödenemediğini ve ne zaman ödenebileceğinin de belli olmadığını söyledi.

Şahali, belediyenin Gazimağusa’da atık su arıtma tesisi ile denizden içme suyu arıtma tesisine de yüklü miktarda borcu bulunduğunu, bu iki borcun da kentin ağır zarar görmesine sebep olacağını, bunun yanı sıra maaş ödemelerinde sıkıntıların artacağının belirtileri olduğunu ifade ederek, hükümeti ve İçişleri Bakanlığı’nı bu ciddi olaya el atmaya çağırdı.

SERBEST LİMAN’DAKİ İSTİHDAM

Serbest Liman’da yapılması planlanan istihdam sürecinde ilginç ama sürpriz olmayan gelişmelerin ortaya çıktığını ifade eden Şahali, yaşanan sınav sürecini anlatarak, ilk 7’de sınavı geçenlerin 4’ünün “isimlerini, soy isimlerini ve ne işle meşgul olduklarını söyleyemedikleri için” mülakatta elendiklerini ve istihdam edilmediklerini kaydetti.

İHALEYLE İLGİLİ SORULAR

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Şahali, burada ayrıca ihalelerin Kamu İhale Yasası’na göre mi yapıldığını, yönetim kurulu başkanına ait inşaat malzemelerinin mi alındığını ve inşaat işlerini UBP Gazimağusa İlçe Başkanı’na ait şirketin mi yaptığını sordu.

TAÇOY YANITLADI

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, Şahali’ye teşekkür ederek, bu konuda kamuoyunu aydınlatmak istediğini ifade etti. Hükümet değişimi sırasında Serbest Liman sınavının ertelendiği aynı dönemde Kalkınma Bankası’nda sınavın yapıldığını, bu konuda devlet devamlılığının esas olduğundan yola çıkarak bunun da böyle değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Taçoy, Serbest Liman sınavında yaşanan süreci anlatarak, mülakatta sorulan sorularla ilgili bilgisinin olmadığını, ancak yönetim kurulunun oylama yaptığını, 7 kişinin istihdam edildiğini ve en son giren kişinin 14. sıradan seçildiği bilgisini aldığını söyledi.

Taçoy, bu sürecin ve puanlamalarla oluşan farkın görülmesi için bilgi isteyip milletvekilleriyle paylaşabileceğini, ancak bu sınavın adil ve şaibeye yer bırakmayacak şekilde yapıldığına inandığını kaydetti.

İhale sürecinde ise 3 şirket arasında ihale yapıldığını, en düşük fiyat verenin ihaleyi kazandığını ve 67 bin TL’lik işi İlçe Başkanı’nın şirketinin kazandığını ifade eden Taçoy, sürecin de yasalara uygun yürütüldüğünü anlattı. Serbest Bölge Yasası’nın yeniden ele alınmasının gerekliliğine de değinen Taçoy, bu konuda destek isteyeceklerini kaydetti.

CMC konusunda da gerekli hukuki çalışmaların sürdüğünü ifade eden Taçoy, ülkede olumlu adımların atılması için muhalefet ile birlikte çalışmak ve destek almak istediklerini söyledi.

Şahali de yeniden söz alarak, CMC’de bugün yaşanan ezginin geçmişten gelen hatalar yüzünden olduğunu, Serbest Liman’da ise yönetim kurulunun bakandan ayrı işler yaptığını, zaten bakanın açıklamalarının da tatminkar olmadığını ifade ederek, sınava ve mülakata ilişkin bilgiler paylaştı.

Şahali, Serbest Liman’daki ihalenin de 67 bin değil 670 bin TL olduğunu kaydetti.

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Son Güncelleme: 11.02.2020 13:48
Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Serbest Liman IstihdamErkut Şahali
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