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Şahali'den Pilli'ye sert tepki!

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin koronavirüs aşılama kampanyası kapsamında yaptığı açıklamaların yetersiz olduğunu savunarak, “Bil öyle konuş, kesin olsun, ya da sus! Yeter artık!” diyerek tepki gösterdi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 14:33
Şahali'den Pilli'ye sert tepki!
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin koronavirüs aşılama kampanyası hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Şahali, şu ifadeleri kullandı:

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“Aşı planı var mı diye sorulur, 'var tabii, herkes biliyor' der, ama tek bir kişi bile nerede ve ne zaman aşı olacağını bilmez! Polislerin aşı olup olmayacağı sorulur, 'tabii, belki bugün, belki bu akşam, belki yarın' diye cevap verir!

Temaslıların ev karantinasına tabi tutulmasına başlanıp başlanmayacağı sorulur, 'tabii, ne aşamadayız şu anda bilmem ama biz bu konuda aylardır çalışıyoruz, ...' der ve geçer!”

“YETER ARTIK!”

“Hem ne sorulsa "her şey tamam" der, hem de hiçbir konuda kesin bilgi vermez!” ifadelerini kullanan Şahali, “Sayın Ali Pilli, bil öyle konuş, kesin olsun, ya da sus! Yeter artık!” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Erkut ŞahaliALİ PİLLİ
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