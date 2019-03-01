Şahali 21 gündür sessiz!

İsmi genellikle sansasyonel haberler ve meslek örgütlerine karşı tehditvari davranışlarıyla gündeme gelen Tarım ve Orman Bakanı Erkut Şahali 56 yaşındaki kadını istihdam ettiği yönündeki haberin üzerinden 21 gün geçmesine rağmen sessizliğini koruyor.

Gazetemizi arayan bazı CAS eski çalışanı, 130 civarında genç CAS çalışanları Başbakan ve Hükümetin öncelikli istihdam sözüne rağmen işsiz ve aşsız beklerken 56 yaşındaki kadını istihdam eden Tarım ve Orman Bakanı Erkut Şahali'nin kendilerine açıklama yapmasının boynunun borcu olduğunu söylediler.

130 civarında işsiz CAS çalışanları adına Şahali'ye yine soruyoruz.

CAS çalışanları halen işsizken Tarım Bakanlığına istihdam ettiğiniz 56 yaşındaki kadının mezuniyeti ve özelliği neydi ?

56 yaşındaki kadını Bakanlığınızda istihdam ettiğinize göre muhakkak üstün bir meziyeti olduğu iddia ediliyor, acaba bu meziyeti nedir ?

İşsiz bekleyen 130 CAS çalışanı adına siz sessiz kalmaya devam ettiğiniz sürece biz bu sayfalardan sormaya devam edeceğiz.