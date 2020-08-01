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Saha çalışmaları devam ediyor

UKÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri sektör temsilcileri ile buluşmaya devam ediyor.

01 Ağustos 2020 Cumartesi 09:30
Saha çalışmaları devam ediyor
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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri “Medya Planlaması” dersi kapsamında Kuzey Kıbrıs'ta başarılı işlere imza atmış, çeşitli alanlarında faaliyet gösteren firma ve sektör temsilcilerine, hazırlamış oldukları medya planlarını paylaşıp, işverenlerin önerilerini ve takdirlerini almaya devam ediyorlar.

UKÜ Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Galip E. Erdil yönetiminde gerçekleştirilen ders kapsamında öğrenciler kazandıkları kuramsal ve pratik bilgileri kendi yaratıcı fikirleri ile harmanlayarak kişisel projelerini oluşturuyorlar.

Yrd. Doç. Dr. Erdil öğrencilerin bireysel olarak hazırladıkları projelerini sektör temsilcilerine sunduklarını belirterek, söz konusu çalışmalar hakkında sektörün önde gelen uzmanları ile fikir alış-verişi yapma fırsatı yakaladıklarını da kaydetti.

Öğrencilerin üzerinde çalışmak istedikleri firma tercihlerinin kendi seçimlerine bırakıldığını aktaran Erdil, “Medya planı tecrübesini en iyi yapabileceklerini düşündükleri firma veya ürün tercihlerini yapmalarına imkân veriyoruz” dedi.

Özerlat Kahve Direktörü İlke Özerlat ile istişare

Yrd. Doç. Dr. Erdil, öğrencilerin sektör temsilcileriyle biraraya gelmelerinin kariyerleri için önemli olduğunu da vurgulayarak, “Örneğin bu dönem ülkenin önde gelen kahve üreticilerinden Özerlat Kahve Direktörü İlke Özerlat ile öğrencimiz Vedat Kaya’yı buluşturduk” şeklinde konuştu.

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Vedat Kaya hazırladığı projesini İlke Özerlat’ın değerlendirmesine sunduğunu söyleyen Erdil, projenin yaratıcı fikirlerinin beğenildiğini ve takdir topladığını ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Erdil, öğrencilerin sektör temsilcileri ile bir araya gelmelerinin birçok faydası bulunduğuna dikkat çekerek,  “Hem öğrencilerimiz işveren tarafından değerlendirilme heyecanı yaşıyor hem de hazırladığı proje ile kazandığı bilgileri pratik yapma şansı yakalamış oluyor” dedi.

UKÜ Reklamcılık ve Halkla İlişkiler öğrencileri sunum sonrası kahvenin üretim aşamaları hakkında da bilgi alarak, keyifli zaman geçirme şansı yakaladılar.

Anahtar Kelimeler:
UKÜ Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü
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