Sağlıkta uzlaşı

Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve bürokratlarla birlikte sağlıkta örgütlü sendikalar Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kamu-İş, Kamu-Sen, Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Sendikası ve Tıp-İş yetkilileri ile bir araya geldi.

Başbakan Ersin Tatar’ın ödemelerin bayramdan hemen sonra yapılması talimatını verdiğini belirtmesinin ardınan sağlıktaki eylem kaldırıldı.

Sağlıkta örgütlü sendikalarla görüşmesinin ardından açıklama yapan Başbakan Tatar, bürokratik bazı sebeplerden dolayı ödemelerde gecikme yaşandığını belirtti, “Talimat verdim. Bu sıkıntının en kısa zamanda düzeltileceğini söyleyebilirim” dedi.

Açıklamasında hükümet olarak özellikle pandemi süresi boyunca sağlık çalışanlarının ön cephede ne kadar fedakar ve özverili çalıştıklarının bilincinde olduklarını vurgulayan Başbakan Tatar, yaşanmakta olan sürecin, birlikte çalışılarak, başarıyla şu anki aşamaya geldiğini ifade etti.

Tatar şu açıklamada bulundu:

“Bayram dolayısıyla Sayın Sağlık Bakanı ile birlikte hastaneye ziyarete geldik. Burada sağlık çalışanlarıyla birlikte sabah saatlerinde bir değerlendirmelerde bulunduk sonra Maliye Bakanı ile görüştüm. Esas itibariyle bana göre bürokratik ve bazı elde olmayan sebeplerden dolayı bu ek mesailerde birtakım gecikmeler olmuştur. Talimatım ile bunların en erken zamanda düzeltileceğini söyleyebilirim. Hatta Salı günü bir ödemenin yapılacağını, yine aynı hafta içinde ikincisinin. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde de bütünü güncel hale getirilecek. Hükümetin başkanı olarak ben Maliye Bakanlığı’na gerekli talimatı verdim.”

Grevin; bir bayram gününde sonlandırılmasının önemine de işaret eden Başbakan Tatar, “halkımıza, bütün hastalarımıza ve sağlık çalışanlarımıza bu mesajın verilmesiyle memlekette huzur ve muhabbetin bu bayram gününde bu şekilde ortaya çıkması da halkımıza da iyi bir niyet göstergesi olarak yakışandır diye düşünüyorum” diye konuştu.

Başbakan, ayaktan tanı merkezinde oluşturulacak pandemi kliniği ile ilgili çalışmaların birkaç gün içinde sonuçlanacağını da kaydetti.

PANDEMİ KLİNİĞİ

Sağlık Bakanlığı'nın altyapının güçlendirilmesi için başlattığı çalışmaların devam ettiğini de anlatan Başbakan Tatar, çok daha iyi koşulların oluşturulacağına inancının tam olduğunu belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, şu anda Ayaktan Tanı Merkezi’nin bir pandemi kliniğine dönüştürülmesi için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü de yineledİ.

Başbakan Tatar: “İlk önce 50 yataklı bir pandemi kliniği. Sağlık Bakanı’nın bana verdiği bilgiye göre alt katlarında hazır edilmesiyle 95 yataklı bir pandemi kliniği önümüzdeki birkaç gün içerisinde ortaya çıkacaktır ve bu da kamuoyu ile paylaşılacaktır. Dolayısı ile orada yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçenleri bir kez daha teşekkür ederim” dedi.

Çalışmalar çerçevesinde Ayaktan Tanı Merkezi’nde bulunan Göğüs Hastalıkları’nın bir bölümünün Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne aktarıldığını kaydeden Başbakan Tatar, bu kararın yerinde bir karar olduğunu ifade etti.

Ekonominin ayakta tutulabilmesi için 1 Temmuz’dan itibaren başlayan kontrollü normalleşme sürecinde birtakım vakaların ortaya çıktığına da işaret eden Başbakan Tatar, “Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirlere; hükümet olarak “ilkönce sağlık” dediğimiz için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Başbakan Tatar, “Pozitif çıkanlar derhal tedbir alınarak, durumuna bağlı olarak hastanede veya bir otelde kontrol altına alınıyor temaslılarının takibi yapılıyor dolayısı ile büyük bir gayret büyük bir çalışma vardır.” Şeklinde konuştu.

“HERKES AYNI GEMİDE”

Tüm dünyanın koronavirüs ile mücadele ettiğine işaret eden Başbakan Tatar, özel sektörüyle, devletiyle, sağlık çalışanları, turisti ve öğrencisiyle herkesin aynı gemide olduğunu ve bu mücadelede tüm katmanların aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyledi.

Ersin Tatar, “Maskeli yaşam, mesafeli yaşam, büyük kalabalıklardan uzak durmak ve bu bayram gününde dikkatli olmak, gerektiğine fazla kucaklaşma ve fazla öpüşmeden uzak durulması gerekiyor” uyarısında da bulundu.

Birçok kesimin farklı beklentileri de olduğunu anımsatan Başbakan Tatar, KKTC’nin bu durumda tamamen izole olmasının mümkün olmadığını ancak alınan tedbirlerle sürecin yönetilebileceğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar’ın konuşmasının ardından söz alan sendika temsilcileri Başbakan’a yaşanan soruna gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ettiler.

Ortada sistemden kaynaklanan bir sıkıntı bulunduğunu belirten sendika temsilcileri, sistemin çalışanlara yasalar çerçevesinde cevap verememesinin sıkıntı yarattığını ifade ettiler.

Başbakan Ersin Tatar da sistemin daha iyi çalışması ve çalışanın hakkını alması yönünde gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti.

SAĞLIK BAKANI PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli de sağlık çalışanları arasından göreve gelen biri olarak tüm çalışanların sorunlarını çok iyi bildiğini kaydetti.

Bakan Pilli, özverili çalışan sağlık çalışanlarının ek mesai almalarının bir hak olduğunu ve bunun gecikmeden ödenmesi gerektiğini belirterek, sağlıkta sıkıntılar olduğunu ancak Kovid-19’un da gelmesi ile bunun arttığını anımsattI.

Başbakanın Sağlık Bakanlığı’na sürekli yardımda bulunduğunu belirten Bakan Pilli, “Bu dönem içinde ek mesailerin ödenmemesi bürokraside sıkıntı olmasından kaynaklandı. Ocak ve Şubat ayının ek mesaileri önümüzdeki hafta ödenecek, geriye kalan ödemenin de takipçisi olacağım” ifadesini kullandı.