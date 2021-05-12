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Sağlıkta örgütlü üç sivil toplum örgütü hemşirelerin şiddete maruz kalmasını kınadı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, basın açıklaması yaparak, Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde görevli hemşirelerin dün bazı hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalmasını kınadı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:45
Sağlıkta örgütlü üç sivil toplum örgütü hemşirelerin şiddete maruz kalmasını kınadı
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, basın açıklaması yaparak, Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde görevli hemşirelerin dün bazı hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalmasını kınadı.

Ortak açıklamada, Hemşireler Günü’nün bir gün öncesinde Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde görevi başındaki hemşirelerin hastalarına sağlık hizmeti sunduğu sırada bazı hasta yakınları tarafından şiddete maruz kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, hastane polisinin olaya ilgisiz kaldığı ve gereken yasal süreci başlatmadığı öne sürülerek, çalışanların Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gidip şikayetçi olmalarının istendiği, serviste yatan hastaların tedavilerinde kesinti olmaması için hemşirelerin görev yerlerini terk etmediği ve şikayette bulunamadığı belirtildi.

Hastaları ve çalışanları korumanın devletin görevi olduğu belirtilen açıklamada, bu konuyla ilgili hükümet ve Polis Genel Müdürlüğü göreve davet edildi.

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bir kez daha belirtmek isteriz ki ‘sağlık çalışanına yapılan saldırı’ hizmet almayı bekleyen hastaların tedavisini olumsuz yönde etkileyeceği için aslında sağlık hizmetine ihtiyacı olan ‘hastalara yapılan saldırıdır’.

Yıllar içerisinde ülkemizin önemli bir halk sağılığı sorunu haline gelen ve gün geçtikçe artan şiddet olaylarının nedenlerinin giderilmesi ve şiddete karşı alınacak önlemler konusunda, yöneticileri sorumluluk almaya çağırırız.”

Açıklamada, hastalar ve çalışanların telafisi mümkün olmayan bir zarar görmeden önce sağlıkta şiddet sorununun çözümü için gerekli yasal düzenlemenin yapılması, eksikliklerin giderilmesi, eğitimin yapılması, güvenliğin sağlanması gibi konularda yetkililerin üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri talep edildi.

Örgütler adına yapılan açıklamada, “Sürecin takipçisi olacağımızı ve her zaman olduğu gibi Covid-19 pandemisi döneminde de her türlü riske rağmen görevinin başında olan sağlık çalışanlarına yapılan şiddete tolerans göstermeyeceğimizi kamuoyuna duyurur, şiddet eylemini gerçekleştiren kişileri kınarız.” ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 12.05.2021 21:24
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