Sağlıkta örgütlü beş sendika yarın yapacakları grevi askıya aldıklarını açıkladı

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada; Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ait ek mesailerin ödenmesinde sıkıntı yaşanmayacağının açıklandığını, çalışanların “angarya çalıştırılmayacağını”, Mayıs ayında eksik yapılan ödemeler konusunda ise yarın saat 13.00’te Sağlık Bakanlığı’nda toplantıya katılacaklarını söyleyerek, bunun üzerine grevi askıya aldıklarını açıkladı.

MERKEZİ CEZAEVİ’NDEKİ GREV DE ASKIYA ALINDI



