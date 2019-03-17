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Sağlık Turizmi Konseyi’den 62 Yıllık Hekim Dr. Fikret’e Plaket

Lefkoşa, 17 Mart 18 : Sağlık Turizmi Konseyi Tıp Bayramı dolayısıyla Kıbrıs’ın ilk Türk Kulak Burun Boğaz Doktoru Ali Niyazi Fikret’i ziyaret ederek, Fikret’e plaket takdim etti.

Sağlık Turizmi Konseyi’den 62 Yıllık Hekim Dr. Fikret’e Plaket

Lefkoşa, 17 Mart 18 : Sağlık Turizmi Konseyi Tıp Bayramı dolayısıyla Kıbrıs’ın ilk Türk Kulak Burun Boğaz Doktoru Ali Niyazi Fikret’i ziyaret ederek, Fikret’e plaket takdim etti.

17 Mart 2019 Pazar 12:50
Sağlık Turizmi Konseyi’den 62 Yıllık Hekim Dr. Fikret’e Plaket


Lefkoşa, 17 Mart 18 : Sağlık Turizmi Konseyi Tıp Bayramı dolayısıyla Kıbrıs’ın ilk Türk Kulak Burun Boğaz Doktoru Ali Niyazi Fikret’i ziyaret ederek, Fikret’e plaket takdim etti.
Yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk halkına 62 yıl hizmet veren Dr. Ali Niyazi Fikret’e plaketini Konsey Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Konsey Yönetim Kurulu Üyesi ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ile Konsey Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel verdi.
SAVAŞAN: “DR. FİKRET KIYMETLİ BİR ROL MODEL...”
Dr. Ali Niyazi Fikret’in Kıbrıs Türk halkına doktor, TMT’ci ve Milli Eğitim Bakanı olarak unutulmayacak hizmetler verdiğini söyleyen Ahmet Savaşan, Fikret’in disiplini, insan sevgisi, bilgisini ve kendini yenileyen kişiliği ile tıp dünyası için kıymetli bir rol model olduğunu belirtti.
Sağlık sistemiyle ilgili de konuşan Savaşan, Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın ivedilikle geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ahmet Savaşan, sağlık hizmetlerinin vatandaşa kesintisiz, etkin ve kaliteli şekilde ulaştırılmasında en önemli sorumluluğun devlete, görevinse hekimlerle sağlık çalışanlarına düştüğünü kaydetti.
FİKRET: “HEKİMLİKTE EĞİTİM, YENİLENME VE İNSAN SEVGİSİ ÖNEMLİ”
Sağlık Turizmi Konseyi yetkililerinin kendisine yaptığı ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Dr. Ali Niyazi Fikret, hekimlikte iyi eğitimin, kendini her zaman yenilemenin ve insan sevgisinin önemli olduğunu belirtti.
(RÇ/HÖ) FOTOĞRAFLI

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