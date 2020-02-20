Lefkoşa, 20 Şubat 20 (.): Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği” paneli düzenledi.
Panelin moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hemşirelik Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarpkaya Güder yaparken, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Beşer, YDÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Uzm. Fzt. Tuba Yerlikaya ve YDÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürü İsg. Uzm. Aziz Gürpınar panelist olarak katıldı.
(GÖZ/HA) FOTOĞRAFLI