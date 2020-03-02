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Sağlık Bakanlığı Yangın Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Konusunda Açıklama Yaptı

“KVC SERVİSİNİN TAMAMI KULLANILMAZ HALE GELDİ”

Sağlık Bakanlığı Yangın Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Konusunda Açıklama Yaptı

“KVC SERVİSİNİN TAMAMI KULLANILMAZ HALE GELDİ”

02 Mart 2020 Pazartesi 15:26
Sağlık Bakanlığı Yangın Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Konusunda Açıklama Yaptı
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“KVC SERVİSİNİN TAMAMI KULLANILMAZ HALE GELDİ”

“HASTANENİN SİGORTASI 1 ŞUBAT’TA YENİLENDİ”

“YANGININ ARDINDAN HASAR TESPİTİ İÇİN ÖN ÇALIŞMA YAPILDI, YARIN ÖN KAYIT TUTANAĞI İMZALANACAK”

“TAZMİN ZAMAN ALACAK... HASTANE ÇALIŞABİLİR HALE GELSİN DİYE KAMPANYA BAŞLATILDI”

Lefkoşa, 2 Mart 20 : Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cuma günü yaşanan yangın sonrası inceleme ve hasar tespit çalışmaları konusunda açıklama yaptı. Hastanenin sigortasının 1 Şubat’ta yenilendiği belirtilen açıklamada yangının ardından hasar tespiti için ön çalışmanın yapıldığı, yarın ön kayıt tutanağı imzalanacağı kaydedildi.

Bakanlık, yangınla ilgili inceleme ve hasar tespit çalışmaları için ilgili birimlerden bir grup oluşturulduğunu belirterek, yardım kampanyasının, sigorta tazmin işlemleri zaman alacağı için cihaz ve donanımın yenilenmesi ve hastanenin yeniden çalışabilir hale getirilmesi için başlatıldığını duyurdu.

İNCELEME VE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI…

Sağlık Bakanlığı, devlet hastanesindeki yangının ardından aynı gün inceleme ve hasar tespit çalışmaları için “Maliye Bakanlığı, Mapfree Insurance co. Ltd. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Muhasebe Birimi ve Donatım Birimi’nin görevlendirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarının tamamının, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından yapılan ihaleye göre Mapfree Sigorta Şirketi tarafından sigortalandığı belirtilen açıklamada sigorta yenilenme işleminin 1 Şubat 2020 tarihinde Maliye Bakanlığı’nca yapıldığı, sağlık kuruluşlarının da ayrı ayrı sigortalandığı bildirildi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan ana birim, ayaktan tanı merkezi, Thalassaemia Merkezi, poliklinikler, Diyabet Merkezi ve Onkoloji Merkezinin ayrı ayrı sigortalandığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

“Bu birimler içerisinde sigorta işlemi binanın kendine, binanın tıbbi cihaz bölümüne, mefruşat bölümü olmak üzere 3 ayrı kalemde tüm cihazlar ve donanım ve mefruşat tek tek envanter kaydına göre sigortalanmıştır.

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28 Şubat 2020 tarihinde yangın söndürme işleminin ardından ilgili birimler ve sigorta şirketi ve şirketin yurt içi ve dışındaki eksperlerinin sorumluluğunda hasar tespiti için bir ön çalışma yapılmış, 29 Şubat 2020 tarihinde ön mutabakata varılmıştır.”

“KVC SERVİSİNİN TAMAMI KULLANILMAZ HALE GELDİ”

Açıklamada, tamamen yanan bölümde yer alan anjiyo cihazının ve Kardiyo Vasküler Cerrahi Servisinin tamamının kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

YA TAMİR YA BEDEL ÖDEME

Yoğun bakım ve içindeki tüm donanımın, ikinci anjiyo cihazı, ameliyathane uyandırma odasındaki tüm cihazlar ve mefruşat ile MR cihazının kısmen hasarlı olduğu belirtilen açıklamada “Kısmi hasar gören bölümdeki tüm cihazlar teknik servislerin vereceği rapora göre ya tamir edilecek ya da kullanılmaz kabul edilerek bedelleri Sağlık Bakanlığımıza ödenecektir” denildi.

Açıklama şöyle sürdü:

“Enkazın kaldırılması sonrası Planlama ve İnşaat Dairesi, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, sigorta şirketinin temsilcisi ve Bakanlığın görevlendirdiği teknik elemanın vereceği rapora göre sigorta tarafından binada oluşan hasar teknik elemanların hazırlayacağı plan, proje ve iş programı çerçevesinde tamir ve tadilatı tazmin edilerek tamamlanacaktır.”

YARIN ÖN KAYIT TUTANAĞI

Yarın bir ön kayıt tutanağı imzalanacağı kaydedilen açıklamada sigorta şirketi, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Planlama İnşaat Dairesi ve Bakanlığın görevlendirdiği teknik kişiler tarafından tespit tutanağı yapılacağı kaydedilen açıklamada Savcılıkla gerekli görüşmelerin yapıldığı da yer aldı.

“TAZMİN ZAMAN ALACAK... HASTANE ÇALIŞABİLİR HALE GELSİN DİYE KAMPANYA BAŞLATILDI”

Tüm sigorta tazmin işlemlerinin belli süre alacağı hatırlatılan açıklamada hastanenin çalışabilir hale getirilebilmesi adına cihaz ve donanımının yenilenmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından ayrıca yardım kampanyası başlatıldığı dile getirildi.

(DOĞ/GÜL)

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