Sağlık Bakanlığı Ve Ltb “3. Kansere Karşı Farkındalık Sempozyumu” Düzenliyor

Lefkoşa, 26 Mart 19 (.): Sağlık Bakanlığı ile Lefkoşa Türk Belediyesi, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin katkılarıyla “3. Kansere Karşı Farkındalık Sempozyumu” düzenliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 28 Mart Perşembe günü saat 17.30’da Lefkoşa Besdesten’de kokteyl ile başlayacak olan sempozyumda açılış konuşmaları 18.30’da yapılacak. Konuşmaların ardından uzmanlar kanserde farkındalık konusunda sunum gerçekleştirecekler.

Açıklamada, 3. Kansere Karşı Farkındalık Sempozyumuna tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

Konuşmaların programı şöyle:

19:00 Kanserde Farkındalık

Prof.Dr. NAHİDE GÖKÇORA, DAÜ Dr.Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı

19:10 Radyasyon ve Kanser

Prof. Dr. DOĞAN BOR, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği

19:40 Kendi Kendine Meme Muayenesi

Yrd. Doç. Dr. BÜLENT SEZGİN, DAÜ Dr.Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Uzmanı

20:00 Kanser Hastalarında İyilik Hali

Uzm. Psikolog NAİFE SEVDALI ZAİM, DAÜ Dr.Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

20:20 Kanserden Korunmada Beslenme

Dr. Dyt. AYŞE OKAN,Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı

20:30 Soru- Cevap

(HA)