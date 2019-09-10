Lefkoşa, 10 Eylül 19 : Sağlık Bakanlığı, Trenyolu Polikliniği hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, basında yer alan, Trenyolu Polikliniği’nde randevu sistemi ve hastaların sıra numarası almak için uzun süre kuyrukta sıra bekledikleri ve mağdur edildikleri haberi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Trenyolu Polikliniği’nde 1 Dahiliye Uzmanı, 1 Kulak Burun Boğaz Uzmanı, 1 Kadın Doğum Uzmanı, 1 Çocuk Doktoru, 2 Pratisyen Hekim, haftada 2 gün Göz Doktoru, haftada 3 gün Göğüs Hastalıkları Uzmanı, haftada 1 gün de Cildiye Uzmanı hizmet veriyor.

Trenyolu Polikliniği’nde ayda ortalama 3500- 4000 kadar hastanın muayene ve tedavilerinin gerçekleştirildiği, yine ortalama 2000 kişiye eczane hizmeti verildiği ve 1500 adet laboratuvar tetkiki yapıldığı belirtildi.

70 kadar hastaya evde doktor hizmeti verildiği ve Lefkoşa’ya bağlı 3 köye Doktor hizmeti, 3000 kadar hastaya hemşirelik hizmeti, talepte bulunan 300 yatalak hastaya evde bakım hizmeti sunulduğu kaydedilen açıklamada, bunun yanında aşılama programları ve sporculara muayenelerin de Trenyolu Polikliniği’nde sunulan hizmetler arasında olduğu vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına şöyle devam etti;

“Hafta içi her gün 07.45 de hasta kayıtları başlamakta ve 23.00’e kadar poliklinik hizmetleri devam etmektedir.

Polikliniğimizde iddia edildiği gibi hiçbir hasta mağdur edilmemekte doktor ve hemşirelerimiz ile birlikte tüm personel özveri ile görevlerine devam etmektedirler.

Sıra numarası konusunda zaman zaman yaşanan gecikmelerin en kısa sürede çözülmesi için ise numaratör sisteminin en kısa sürede devreye gireceğinin kamuoyunun bilgisine sunarız.”

(AK/ŞEB)