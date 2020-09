Sağlık Bakanlığı, Pcr Testi Ve Ülkeye Girişlerde İstenen Pcr Testinin  süresi İle İlgili 5 Eylül’de Alınan Kararlarda Bazı Değişiklikler Yapıldığını Duyurdu

A GURUBU ÜLKELERDEN GÜNEY KIBRIS ÜZERİNDEN ÜLKEYE GİRECEKLER, SON 72 SAAT İÇİNDE YAPILMIŞ NEGATİF PCR TEST SONUCU İLE KARANTİNASIZ OLARAK GİREBİLECEK

Lefkoşa, 7 Eylül 20 (.): Sağlık Bakanlığı, PCR testi ve ülkeye girişlerde istenen PCR testinin süresi ile ilgili 5 Eylül’de alınan kararlarda bazı değişiklikler daha yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, A gurubu ülkelerden Güney Kıbrıs üzerinden ülkeye gireceklerin son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu ile karantinasız olarak KKTC’ye geçebilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, B ve C grubu ülkelerden KKTC’ye gelecek kişilerin ise uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saat içerisinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu KKTC’ye girişlerinde görevlilere vererek ülkeye girebileceklerine işaret edilerek, Ancak B gurubundaki ülkelerden gelenlerin belirtildiği şekilde 7 gün, C grubundaki ülkelerden gelenlerin ise 14 gün süre ile karantinada kalacakları belirtildi.

Açıklamada, 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından 5 Eylül tarihinde alınan kararlar anımsatıldı.

Bakanlık, dün de, 3 gün süreyle B gurubu ülkelerden çift negatif PCR sonucu ile ülkeye giriş yapacak kişilerle ilgili kararı revize ederek; “resmi görevli olarak KKTC 'den Türkiye 'ye gidecek veya resmi görevli olarak Türkiye’den KKTC ye gelecek kişiler 72 saat içinde gerekli önlemleri uygulayarak görevlerini tamamlayıp ülkelerine dönmeleri durumunda karantinaya alınmayacaklardır. Karar sadece resmi görev yapacak kişiler için geçerlidir. Karara göre çift negatif PCR testi koşulu geçerlidir” açıklamasında bulunmuştu.

İKİNCİ REVİZENİN ARDINDAN BUGÜN UYGULAMAYA GİREN KARARLARIN SON ŞEKLİ

İkinci kez revize edilen kararların son şekli şöyle;

“Ülkemize B Grubu ülkelerden gelen kişiler (Türkiye ve İngiltere dahil) arasında vaka sayısının giderek artması ve yerel bulaşın da buna bağlı olarak artış göstermesi nedeniyle sağlık sistemimizin yükünü arttırmamak adına komitemiz 07 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlamak kaydı ile adamıza gelecek herkesin 7 gün süre ile karantinada kalmasına karar vermiştir. (Maliye Bakanlığı tarafından sağlanacak Sağlık Bakanlığı ve güvenlik güçleri tarafından denetlenecek karantina merkezlerinde) Uygulama 06 Eylül 2020 saat 23:59 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve 20 Eylül 2020 saat:23:59 da sona erecektir. Bu uygulamanın bitiş tarihinde yeniden durum değerlendirmesi yapılacaktır.

Resmi görevli olarak KKTC 'den Türkiye 'ye gidecek veya Türkiye’den KKTC ye gelecek kişiler 72 saat içinde gerekli önlemleri uygulayarak görevlerini tamamlayıp ülkelerine dönmeleri koşulu ile karantinaya alınmayacaklardır.



Yükseköğrenim nedeniyle KKTC’ye gelecek öğrenciler de bu süreçte 7 gün süre ile Üniversitenin belirlediği yurt veya otellerde izole olacaklardır.Sağlık nedenleri ile yurt dışına gidenlerin karantina uygulamaları Sağlık Bakanlığı’na müracaat etmeleri halinde değerlendirilecektir.C kategorisindeki ülkelerden gelecekler için karantina süresi belirlenen karantina merkezlerinde yine 14 gün olacaktır.PCR TESTİÜlkeye girişlerde istenen PCR testinin süresi ile ilgili bazı değişiklikler yapılmıştır.Buna göre A gurubu ülkelerden Güney Kıbrıs üzerinden ülkeye girecekler son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu ile karantinasız olarak ülkeye girebileceklerdir. B ve C grubu ülkelerden KKTC’ye gelecek kişiler ise uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saat içerisinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu KKTC’ye girişlerinde görevlilere vererek ülkeye girebileceklerdir. Ancak B gurubundaki ülkelerden gelenler yukarıda belirtilidiği şekilde 7 gün , C grubundaki ülkelerden gelenler ise 14 gün süre ile karantinada kalacaklardır.Son günlerde Vadili, İnönü ve Akdoğan bölgelerinde yoğun yerel bulaşın görülmesi nedeniyle 07 Eylül 2020 tarihinden itibaren (07 Eylül 2020 tarihi dahil ) 20 Eylül 2020 tarihine kadar (20 Eylül 2020 tarihi dahil) 14 gün süre ile düğünler, toplantılar vb. toplu organizasyonlar yasaklanmıştır. Bu bölgedeki tüm okulların açılması da 14 gün süre ile ertelenmiştir.Açık alanlarda düzenlenen eğlencelerde sosyal mesafe ile ilgili yapılan tüm uyarılara rağmen bu kurallara uyulmadığı görülmektedir. Bu nedenle açık alanlarda , beach club partileri ,doğum günü kutlaması, kına gecesi vb. benzeri eğlencelerin yapıldığı eğlence yerleri ,denetimlerde sosyal mesafe, hyjenvb kurallarına uyulmaması halinde kapatılacaktır.Ayrıca düğünler ve açık havada düzenlenen benzeri organizasyonlarda uyulması gereken kurallar kılavuzuna uyulmaması durumunda, düğünlere de kısıtlama getirilecektir.Restaurant, cafe ve yemek hizmeti veren yerler hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları kaydı ile hizmet vermeye devam edeceklerdir. Bu yerlerin belirlenen kurallara uymamaları halinde kapatılmaları gündeme gelecektir.Taşımacılık sektörü ile ilgili alınacak tedbirler; sürücü bölümü bir aparat ile yolculardan ayrılmalıdır. Bu arada camlar açık olmalı, klima kullanılmamalı ve araçtaki herkes maske takmalıdır. Yolcuların tarih bazında isim-soy isim ve adres kayıtları da tutulmalıdır. “(TUĞ/ÖK)