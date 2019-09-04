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Sağlık Bakanlığı, Kızılay Ve Al-pet İşbirliğinde Kan Bağış Kampanyası Düzenleniyor

BAŞLANGICI LEFKOŞA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KAMPANYA KAPSAMINDA KAN BAĞIŞ ARACI FARKLI GÜNLERDE FARKLI ŞEHİRLERDEKİ PETROL İSTASYONLARINDA OLACAK

Sağlık Bakanlığı, Kızılay Ve Al-pet İşbirliğinde Kan Bağış Kampanyası Düzenleniyor

BAŞLANGICI LEFKOŞA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KAMPANYA KAPSAMINDA KAN BAĞIŞ ARACI FARKLI GÜNLERDE FARKLI ŞEHİRLERDEKİ PETROL İSTASYONLARINDA OLACAK

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:31
Sağlık Bakanlığı, Kızılay Ve Al-pet İşbirliğinde Kan Bağış Kampanyası Düzenleniyor

BAŞLANGICI LEFKOŞA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KAMPANYA KAPSAMINDA KAN BAĞIŞ ARACI FARKLI GÜNLERDE FARKLI ŞEHİRLERDEKİ PETROL İSTASYONLARINDA OLACAK
KAMPANYA 21 EYLÜL’DE TAMAMLANACAK
Lefkoşa, 4 Eylül 19 (.) Sağlık Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve AL-PET işbirliğinde  kan bağış kampanyası düzenleniyor. Başlangıcı yarın Lefkoşa’da gerçekleştirilecek kampanya kapsamında Kızılay’a ait kan bağış aracı farklı günlerde Gönyeli, Gemikonağı, Güzelyurt, Girne, Alsancak, Korkuteli, İskele ve Gazimağusa’daki petrol istasyonlarında olacak, kan bağışı kabul edilecek. Kampanya 21 Eylül’de tamamlanacak. 
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede kan sıkıntısı yaşandığı hatırlatılarak, sağlık durumu kan vermeye müsait olan vatandaşların kampanyaya duyarlılık göstermesi istendi.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, başlangıcı yarın yapılacak kampanya 14.00-18.00 saatleri arasında Girne Kapısı’nda, Kuğulu Park’ta olacak.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Bülent Çıralı ve Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş da kampanyanın açılışına katılacak.
Kan bağışı kampanyası programı şöyle:
“5 Eylül 2019 Perşembe 14.00-18.00- Girne Kapısı Memo Petrol- Kuğulu Park
6 Eylül 2019 Cuma 09.00-11.00 Gemikonağı Cem Pişmiş 1 Petrol
9 Eylül 2019 Pazartesi 14.00-16.00 Güzelyurt Özdoğaç Petrol Ekrem Uzun Petrol
10 Eylül 2019 Salı 16.00-18.00 Girne Tem Petrol

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11 Eylül 2019 Çarşamba 16.00-18.00 Girne Oscar Petrol
12 Eylül 2019 Perşembe 16.00-18.00 Girne Tanısay Petrol
13 Eylül Cuma 10.00-13.00 Girne Akacan Petrol
13 Eylül Cuma 16.00-18.00  Alsancak Hasan Uzun Petrol
16 Eylül 2019 Pazartesi 09.00-11.00 Korkuteli Fidan Petrol
16 Eylül 2019 Pazartesi 16,00-18,00 Mağusa Güneşoğlu Petrol
17 Eylül 2019 Salı 09.00-11.00 İskele Petrol
17 Eylül 2019 Salı 16.00-18,00 İskele Fidan Petrol 2  
21 Eylül 2019 Cumartesi 14.00-16.00 Gönyeli Petrol.”
(RÇ/ŞEB)
 

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