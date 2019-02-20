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Sağlık Bakanlığı, Daü Ve Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi İşbirliği Protokolü İmzaladı

BÖBREK RAHATSIZLIKLARI GENETİK OLARAK ARAŞTIRILACAK

Sağlık Bakanlığı, Daü Ve Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi İşbirliği Protokolü İmzaladı

BÖBREK RAHATSIZLIKLARI GENETİK OLARAK ARAŞTIRILACAK

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:36
Sağlık Bakanlığı, Daü Ve Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi İşbirliği Protokolü İmzaladı

BÖBREK RAHATSIZLIKLARI GENETİK OLARAK ARAŞTIRILACAK

Lefkoşa, 20 Şubat 19 : Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Sağlık Bakanlığı arasında böbrek hastalıklarının kalıtsallığının araştırılması konusunda iş birliği protokolü imzalandı.
Sağlık Bakanlığı’nda saat 10.00’da gerçekleşen imza törenine Sağlık Bakanı Filiz Besim’in yanı sıra, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji Birimi yetkilileri katıldı.
BESİM
Sağlık Bakanı Besim, imza töreni öncesi yaptığı konuşmada 2008 yılından bu yana ülkede böbrek hastalıklarındaki ciddi artışın araştırıldığını belirterek University of London College (UCL)’den uzmanların da Adaya gelerek burada yaptığı araştırmanın sunumunu paylaştığını söyledi.
Böbrek hastalıklarının en fazla hangi bölgelerde yoğunlaştığının belirlenmesi, ailelerin bilgilendirilmesi, farkındalık yaratılması ve yapılacak çalışmaların ciddi bir yelpazeye yayılmasının amaçlandığını kaydeden bakan Besim, bu konuda Nalbantoğlu Hastanesinin UCL ile birlikte birçok yayına imza attığını da hatırlattı.
Kalıtsal böbrek hastalıklarıyla ilgili araştırmaların UCL, DAÜ, LBNDH Nefroloji bölümüyle birlikte yapılacak olmasının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Besim, KKTC’nin bilim ve sanatla dünyada var olduğunu ve bunu göstermeye devam edeceğini, uluslararası bağlantılar kurulduğunda araştırmaların daha kabul edilir sonuçlar doğuracağını söyledi.
KÜÇÜK
Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük de DNA Laboratuvarının 2006 yılında kurulduğunu ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde KŞK Kıbrıslı Türk Üye Ofisine bağlı çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Dr. Cemal Gürkan’ın Laboratuvara her türlü teknolojik gelişimi sağlamak adına aralıksız çalıştığını belirtti.
Küçük KKTC’nin uluslararası bağını bilimle yakalayacağını kaydederek, bunun Kıbrıslı Türklere birçok kapıyı açacağını ifade etti.
OSAM
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise, DAÜ olarak araştırma projesine katkı yapmaktan mutlu olduklarını söyleyerek, UCL ile akademik çalışmalarla ilgili bir anlaşmanın halihazırda var olduğunu ve bundan sonra Sağlık Bakanlığı’nın vizyonu dahilinde kendi üzerlerine düşeni toplum adına yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Osam, bilim insanlarının verimli bir çalışma geçirmesini de diledi.
Konuşmaların ardından imzalar atılarak toplu fotoğraf çektirildi.
“Kıbrıslı Neropatilerin Bir Genetik Araştırması (Araştırma Projesi)”nden Sağlık Bakanlığı adına Dr. D. Deren Oygar, KŞKKTÜO/DAÜ adına Dr. Cemal Gürkan ve University College London’dan da Dr. Danny P. Gale sorumlu olacak.
(RU/ŞEB) FOTOĞRAFLI-PROTOKOL EKTE
Haber: Raif Uzkan Foto: Süleyman Önal

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