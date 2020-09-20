banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1112
ALTIN
474.037
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.8125
EURO
8.9548
Seçimin rengi değişti...
Seçimin rengi değişti...
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
CTP ve Erhürman için kader seçimi...
CTP ve Erhürman için kader...
banner376

Sağlık Bakanlığı Covid -19 Spesifik İmmün Plazma Bağışı Çağrısını Yineledi

“COVİD-19 ENFEKSİYONU GEÇİREN,  14 GÜNDÜR HERHANGİ BİR BELİRTİSİ OLMAYAN KİŞİLER PLAZMA BAĞIŞINDA BULUNARAK BU SALGINDA ÖNEMLİ BİR KATKIDA BULUNMUŞ OLACAK”

20 Eylül 2020 Pazar 16:13
Sağlık Bakanlığı Covid -19 Spesifik İmmün Plazma Bağışı Çağrısını Yineledi
banner337
banner351

“COVİD-19 ENFEKSİYONU GEÇİREN,  14 GÜNDÜR HERHANGİ BİR BELİRTİSİ OLMAYAN KİŞİLER PLAZMA BAĞIŞINDA BULUNARAK BU SALGINDA ÖNEMLİ BİR KATKIDA BULUNMUŞ OLACAK”

Lefkoşa, 20 Eylül 20 : Sağlık Bakanlığı,  salgının daha çabuk sonlanması ve hastaların daha çabuk iyileşmeleri için COVİD –spesifik kan/plazma bağışı  çağrısını yineledi.

Covid-19 enfeksiyonu geçiren,  14 gündür herhangi bir belirtisi olmayan kişilerin plazma bağışında bulunarak bu salgında önemli bir katkıda bulunmuş olacağını kaydeden Sağlık Bakanlığı, duyarlı insanların bağışta bulunmasının büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Bakanlık açıklamasında, Covid-19 enfeksiyonu geçirip 14 gündür herhangi bir belirtisi olmayan kişilerin, bağışta bulunmak amacı ile Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankasına , Kimyager Suat Keskin’e başvurarak bağış yapabileceği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada,  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “Kan Mevzuat Düzenleyicileri Sürveyans Ağı” tarafından yayınlanan Mevcut Durum Bildirgesi’nde, daha önce MERS’de uygulandığı gibi aşı ve/veya etkin anti-viral ilaçlara ulaşılamadığında immün plazma, serum veya immün globulin konsantrelerinin SARS-CoV-2 salgını için de kullanılabileceğinin belirtildiği ifade edildi. Açıklamada, ayrıca bildirgede  yetkili otoritelerin  immün plazma veya serumun toplanması için gerekli düzenlemeleri oluşturmaları gerektiğinin yer aldığı da belirtildi.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ‘nin de 24 Mart’ta “COVID-19 Konvansiyonel Plazma Araştırması - Acil Durum” bildirgesi ile bir tavsiye kararı yayınladığı da kaydedilen Bakanlık açıklamasında, “Bu  karar metninde, immün plazmanın 2009-2010 H1N1 influenza virüsü salgını, 2003 SARS-CoV-1 salgını ve 2012 MERS-CoV salgını dahil olmak üzere diğer solunum yolu enfeksiyonlarının salgınlarında kullanıldığı hatırlatılarak COVID-19'a karşı antikor içeren immün plazma kullanımının enfeksiyona karşı etkili olmasının mümkün olduğu ifade edilmiştir” denildi.

Plazma tedavisinin özellikle yoğun bakımdaki yüksek riskli hastaların iyileşmesine yardımcı olduğu kaydedilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“COVID-19 pandemisi  ortaya çıktığından beri bu hastalıktan korunmak ya da tedavisinde kullanılmak üzere mevcut farmasötik ajanların denenmesi  ya da yenilerinin geliştirilmesi, aşı çalışması ve immün plazma gibi alternatif tedavi yöntemlerinin kullanılması gibi konularda  yapılan bilimsel çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. İmmün plazmanın kullanımı ile ilgili kısıtlı sayıdaki çalışmada hastaların bu tedaviden yarar gördüğü bildirilmektedir . Daha önce Covid-19 geçirip iyileşen kişilerin kanlarının plazma adı verilen sıvısında gelişen antikorlar bu yolla virüse karşı tedavi için kullanılmaktadır.  Plazma tedavisinin özellikle yoğun bakımdaki yüksek riskli hastaların iyileşmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.Bu nedenle tüm dünya ülkeleri  ve Türkiye’de covid spesifik immün plazma , hastalığı geçirip iyileşmiş olan hastalardan belli kriterler dahilinde toplanarak yeni COVİD enfeksiyonuna yakalanan hastalarda kullanılmaktadır”.

banner341
İmmün plazma bağışının  tüm kan bağışlarında olduğu gibi gönüllülük esasında olduğu belirtilen Sağlık Bakanlığı açıklamasında, “İmmün plazma bağışçılarından yazılı onam formu alınarak verilerin gizliliği ilkesine uyularak , plazmaları kan donasyonu veya aferezle plazma donasyonu yoluyla alınmaktadır” denildi. 

Covid-19 immün plazma tedarikinde belirlenen kriterler ise şöyle açıklandı:

“Kovid-19 virüs enfeksiyonuna yakalanmış ve sonrasında iyileşen bireylerin bağışçı olabilmeleri için, bu kişilerin enfeksiyonu geçirmiş olduğuna dair laboratuvar test sonucu ulaşılabilir olmalı

Bağıştan 14 gün öncesinde bu kişilerin klinik semptomları tamamıyla ortadan kalkmış olmalı

Bir ya da daha fazla kez olmak kaydıyla nazofarengeal sürüntü örneği ile yapılan test sonucunun ya da kan numunesinden çalışılan moleküler test sonucunun "negatif" olması gerekmektedir.

İyileşen bireylerin, mevcut yasal mevzuata uygun olarak kan bağışçısı olabilmesi için gerekli sorgulama yapılacak. (Kısa Fizik Muayene, immün plazma Bağışçısı Bilgilendirmiş Onam Formu'nun Doldurulması, Kan Bağışçısı Sorgulama Formu'nun Doldurulması ve Değerlendirilmesi

Plazma bağışı yapması uygun olarak değerlendirilen bağışçılardan alınacak serum örneklerine ulusal mevzuata uygun olarak mikrobiyolojik tarama testlerinin çalışılması sağlanacak. 

Serolojik olarak HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1-2 ve anti-sifiliz Ab testleri) 

Kan veya covid spesifik plazma bağışı tamamiyle steril koşullarda uygulanmakta olup enfeksiyon bulaşı açısından gönüllü bağışçıya bir risk getirmemektedir”.

(ÖZ/HA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: “mıchel’in Rum Tarafına “yalnız Sözle Değil Eylemle Destek Sözü” Vermesini Endişeyle Karşılıyoruz”
Özersay: “mıchel’in Rum Tarafına “yalnız Sözle Değil Eylemle Destek Sözü” Vermesini Endişeyle Karşılıyoruz”
Akıncı: “federasyon İki Eşit Kurucu Devletli Bir Yapıdır. Üniter Tek Bir Yapıdan Söz Eden Yoktur“
Akıncı: “federasyon İki Eşit Kurucu Devletli Bir Yapıdır. Üniter Tek Bir Yapıdan Söz Eden Yoktur“
RES-BİR: "Yeter ki herkese eşit davranın"
RES-BİR: "Yeter ki herkese eşit davranın"
Özersay: "Doğu Akdeniz'deki güçlerle aşık atabilecek bir cumhurbaşkanına ihtiyaç var"
Özersay: "Doğu Akdeniz'deki güçlerle aşık atabilecek bir cumhurbaşkanına ihtiyaç var"
HTKS'den EL-SEN'e destek
HTKS'den EL-SEN'e destek
KTÖS Genel Sekreteri Elcil: “Uyarı grevimiz devam edecek”
KTÖS Genel Sekreteri Elcil: “Uyarı grevimiz devam edecek”
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “KKTC’nin tanıtılması için harekete geçilmesi "
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “KKTC’nin tanıtılması için harekete geçilmesi "
Tatar: "Halkımızın bir beş yıl daha kaybetmesine izin vermeyeceğiz"
Tatar: "Halkımızın bir beş yıl daha kaybetmesine izin vermeyeceğiz"
Propagandalar virüsün gölgesinde geçiyor
Propagandalar virüsün gölgesinde geçiyor
"Güldüler" gerekçesiyle 2 kişiyi bıçakla yaraladı
"Güldüler" gerekçesiyle 2 kişiyi bıçakla yaraladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim