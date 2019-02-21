Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102769
ALTIN
228.558
DOLAR
5.3253
STERLİN
6.9587
EURO
6.0469
Afrika davasında savcılık son tanığını dinletti
AFRİKA DAVASINDA SAVCILIK SON TANIĞINI...
Çaldıkları eşyaları sattılar
ÇALDIKLARI EŞYALARI SATTILAR
İş kazası: Kaburgaları kırıldı
İŞ KAZASI: KABURGALARI KIRILDI
Ani ölüm: Evinde ölü bulundu
ANİ ÖLÜM: EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
banner282

Sağlık Bakanlığı Bostancı’da Kansere Karşı Farkındalık Sempozyumu Düzenledi

Lefkoşa, 21 Şubat 19 (.): Sağlık Bakanı Filiz Besim’in himayelerinde Güzelyurt Bostancı köyünde kansere karşı farkındalık sempozyumu gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Bostancı’da Kansere Karşı Farkındalık Sempozyumu Düzenledi

Lefkoşa, 21 Şubat 19 (.): Sağlık Bakanı Filiz Besim’in himayelerinde Güzelyurt Bostancı köyünde kansere karşı farkındalık sempozyumu gerçekleştirildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:41
Sağlık Bakanlığı Bostancı’da Kansere Karşı Farkındalık Sempozyumu Düzenledi


Lefkoşa, 21 Şubat 19 (.): Sağlık Bakanı Filiz Besim’in himayelerinde Güzelyurt Bostancı köyünde kansere karşı farkındalık sempozyumu gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanı Filiz Besim, sempozyumda yaptığı konuşmada, hastalıklardan korunmanın hastalıkları tedavi etmekten daha önemli olduğuna dikkati çekti.
Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü işbirliğiyle, KKTC Umut Derneği, Yalova Spor Kulübü, Yukarı Bostancı ve Aşağı Bostancı muhtarlarının desteğiyle gerçekleşen sempozyumda konuyla ilgili uzmanlar sunum gerçekleştirdi.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, kanserde farkındalık konusunda gelinen noktanın geçmişe göre çok iyi olduğuna işaret etti.
DAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora da, kanserde farkındalık yaratmanın önemine dikkat çekti.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal ise, kanser konusunun farklı alanlarında araştırmalar yaptıklarını anlattı.
BESİM
Sağlık Bakanı Filiz Besim konuşmasında, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaparak, hastalıklardan korunmanın hastalıkları tedavi etmekten daha önemli olduğunu, bu yüzden Bakanlık olarak koruyucu sağlık hizmetlerine önem verdiklerini belirtti.
Besim, korunmayı bilerek gelecek nesillerin daha sağlıklı kılınabileceğine işaret ederek, sosyal devletlerin insanları hastalıklardan korumak için yapması gerekenler bulunduğunu ve farkındalık çalışmalarının da bu konuda önemli olduğunu söyledi.
Besim, halkın sağlık hizmetlerini kendi bölgesinde alabilmesi için sağlık ocaklarını güçlendirdiklerini, merkezlerde de yapılan iyileştirmelerle halkın daha kaliteli sağlık hizmeti alması için çalıştıklarını da ekledi.
Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Nahide Gökçora, Prof. Dr. Handan Onur, Prof. Dr. Doğan Bor, Yrd. Doç. Dr. Bülent Sezgin, Uzman Psikolog Naife Sevdalı Zaim ve Dr. Diyetisyen Ayşe Okan, kanserden korunma ve kanserde farkındalık konularında katılımcıları bilgilendirdi.
Sunumların ardından geceye destek veren kurumlara ve uzmanlara teşekkür plaketi sunuldu.
(TUĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Güzelyurt’ta gençlere eğitim konseri
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Güzelyurt’ta gençlere eğitim konseri
Dizdarlı, 6 aylık raporunu Uluçay’a sundu
Dizdarlı, 6 aylık raporunu Uluçay’a sundu
Atakan, Bağımsız Şoför Okulları Birliği İle Görüştü
Atakan, Bağımsız Şoför Okulları Birliği İle Görüştü
Ydp: “doğuş Derya Hükümeti Bay-pas Etti”
Ydp: “doğuş Derya Hükümeti Bay-pas Etti”
Polis Haberleri
Polis Haberleri
Geçitkale Belediyesi’ne 9 Dönümlük Arazi Tahsis Edildi
Geçitkale Belediyesi’ne 9 Dönümlük Arazi Tahsis Edildi
Daha uzun dayanan güçlü pil geliştirildi
Daha uzun dayanan güçlü pil geliştirildi
Afrika davasında savcılık son tanığını dinletti
Afrika davasında savcılık son tanığını dinletti
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Yarından İtibaren 4 Gün Kapalı
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Yarından İtibaren 4 Gün Kapalı
Maliye Bakanı Denktaş, Tıp-iş Heyetini Kabul Etti
Maliye Bakanı Denktaş, Tıp-iş Heyetini Kabul Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim