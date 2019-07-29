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Sağlık Bakanlığı Batı Nil Virüsü Hakkında Açıklama Yaptı..."yoğun Bakımdaki 2 Hastadan Biri, Durumu İyiye Gittiğinden Servise Aktarıldı… Yeni Vaka Ulaşmadı"

YOĞUN BAKIMDAKİ 2 HASTADAN BİRİ, DURUMU İYİYE GİTTİĞİNDEN SERVİSE AKTARILDI… YENİ VAKA ULAŞMADI

Sağlık Bakanlığı Batı Nil Virüsü Hakkında Açıklama Yaptı..."yoğun Bakımdaki 2 Hastadan Biri, Durumu İyiye Gittiğinden Servise Aktarıldı… Yeni Vaka Ulaşmadı"

YOĞUN BAKIMDAKİ 2 HASTADAN BİRİ, DURUMU İYİYE GİTTİĞİNDEN SERVİSE AKTARILDI… YENİ VAKA ULAŞMADI

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:26
Sağlık Bakanlığı Batı Nil Virüsü Hakkında Açıklama Yaptı...

YOĞUN BAKIMDAKİ 2 HASTADAN BİRİ, DURUMU İYİYE GİTTİĞİNDEN SERVİSE AKTARILDI… YENİ VAKA ULAŞMADI

Lefkoşa, 29 Temmuz 19 : Sağlık Bakanlığı, “Batı Nil Virüsü” ön tanısı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatan hastaların tedavilerinin devam ettiğini ve genel durumlarında olumsuz bir gelişme olmadığını bildirdi. 

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Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasında, Batı Nil Virüs şüphesi ile devlet hastanelerine yeni bir vaka ulaşmadığını da belirtti.

Açıklamada, “Batı Nil Virüsü teşhisi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören iki hastadan birinin durumu iyiye gittiğinden ilgili servise aktarılmıştır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir.” denildi.

(EMR/ÖK)

 

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