banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111207
ALTIN
322.305
DOLAR
6.0813
STERLİN
7.8129
EURO
6.7957
banner339
CTP uzaydan mı geldi!
CTP uzaydan mı geldi!
Rusya’yı oku(mak)yabilmek
Rusya’yı oku(mak)yabilmek
Pilli, Bakan Olduğunun Farkında Mı?
Pilli, Bakan Olduğunun Farkında Mı?
KKTC dünyayı nasıl kurtarır(!)
KKTC dünyayı nasıl kurtarır(!)

Sağlık Bakanlığı, Bağış İçin Koop Bank’ta Hesap Açtı

Lefkoşa, 3 Mart 20 (.): Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangının ardından Kooperatif Merkez Bankası’nda “yaraların sarılması ve bağışların yapılması için” banka hesap numarası açtı.

Sağlık Bakanlığı, Bağış İçin Koop Bank’ta Hesap Açtı

Lefkoşa, 3 Mart 20 (.): Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangının ardından Kooperatif Merkez Bankası’nda “yaraların sarılması ve bağışların yapılması için” banka hesap numarası açtı.

03 Mart 2020 Salı 17:20
Sağlık Bakanlığı, Bağış İçin Koop Bank’ta Hesap Açtı
banner337

Lefkoşa, 3 Mart 20 (.): Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangının ardından Kooperatif Merkez Bankası’nda “yaraların sarılması ve bağışların yapılması için” banka hesap numarası açtı.

banner317
Hastanenin acil ihtiyaçlarının karşılanması için KKTC Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi Yardım Hesabına Kooperatif Merkez Bankası ( 103040006213869) hesap Numarası ve CT53120000100000000000532596 UBAN Numarasından bağış yapılabilecek.

(FEZ)

banner340
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşpınar köylüleri isyanda bir aydır yolları tamir bekliyor
Taşpınar köylüleri isyanda bir aydır yolları tamir bekliyor
Kayseri’de Başbakan Tatar Onuruna Yemek Verildi
Kayseri’de Başbakan Tatar Onuruna Yemek Verildi
LAÜ’de Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi düzenlendi
LAÜ’de Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi düzenlendi
Başbakan Tatar: “kıbrıs’ta İki Devletli Bir Çözüme Ulaşılmalı”
Başbakan Tatar: “kıbrıs’ta İki Devletli Bir Çözüme Ulaşılmalı”
Dalkıran tutuksuz yargılanacak
Dalkıran tutuksuz yargılanacak
Ktto, Bazı Sınır Kapılarının Kapatılmasını Ve Yeni Uygulamaları Eleştirdi
Ktto, Bazı Sınır Kapılarının Kapatılmasını Ve Yeni Uygulamaları Eleştirdi
İran, Çin, Irak, Güney Kore ve İtalya'dan KKTC’ye yolcu kabul edilmiyor
İran, Çin, Irak, Güney Kore ve İtalya'dan KKTC’ye yolcu kabul edilmiyor
Özersay: “Rum yönetimi ekonomik anlamda nefesimizi kesmeye çalışmaktadır”
Özersay: “Rum yönetimi ekonomik anlamda nefesimizi kesmeye çalışmaktadır”
Başbakan Tatar Kayseri’de temaslarda bulunuyor
Başbakan Tatar Kayseri’de temaslarda bulunuyor
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim