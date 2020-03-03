Sağlık Bakanlığı, Bağış İçin Koop Bank’ta Hesap Açtı

Lefkoşa, 3 Mart 20 (.): Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangının ardından Kooperatif Merkez Bankası’nda “yaraların sarılması ve bağışların yapılması için” banka hesap numarası açtı.
(FEZ)
Lefkoşa, 3 Mart 20 (.): Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangının ardından Kooperatif Merkez Bankası’nda “yaraların sarılması ve bağışların yapılması için” banka hesap numarası açtı.
Lefkoşa, 3 Mart 20 (.): Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangının ardından Kooperatif Merkez Bankası’nda “yaraların sarılması ve bağışların yapılması için” banka hesap numarası açtı.
(FEZ)