Sağlık Bakanlığı “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” Konferansı Düzenliyor

Lefkoşa, 29 Mayıs 19 : Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında yarın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Thalassaemia Konferans Salonu’nda etkinlik düzenliyor.
(AK/GÜL)
Lefkoşa, 29 Mayıs 19 : Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında yarın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Thalassaemia Konferans Salonu’nda etkinlik düzenliyor.
Lefkoşa, 29 Mayıs 19 : Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında yarın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Thalassaemia Konferans Salonu’nda etkinlik düzenliyor.
(AK/GÜL)