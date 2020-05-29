Sağlık Bakanı Pilli: “toplam 86 Test Yapıldı, Pozitif Vaka Yok”

Lefkoşa, 29 Mayıs 20 (.): Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 86 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin, hastane polikliniklerine giden vakalara yapıldığını kaydetti.

Covid-19, bugünkü genel durum şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 86

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok



Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.290Toplam Vaka Sayısı- 108İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yokToplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok”(GÖZ/ÖK)