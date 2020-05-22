banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103184
ALTIN
379.674
DOLAR
6.8006
STERLİN
8.2875
EURO
7.4109
banner339
Kaçak kumar oynadılar
KAÇAK KUMAR OYNADILAR
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
YARGILANMAYI CEZAEVİNDE BEKLEYECEK
Çocuk parkları bugün açılıyor
ÇOCUK PARKLARI BUGÜN AÇILIYOR
Marketten 4 şişe alkollü içki çalan şahıs tutuklandı
YENİBOĞAZİÇİ'NDE HISIZLIK

Sağlık Bakanı Pilli, Güzelyurt Sağlıklı Onurlu Yaşam Derneği’ni Kabul Etti

Lefkoşa, 22 Mayıs 20 (.): Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt Sağlıklı Onurlu Yaşam Derneği’ni kabul etti.

22 Mayıs 2020 Cuma 15:14
Sağlık Bakanı Pilli, Güzelyurt Sağlıklı Onurlu Yaşam Derneği’ni Kabul Etti
banner337
banner345

Lefkoşa, 22 Mayıs 20 (.): Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt Sağlıklı Onurlu Yaşam Derneği’ni kabul etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dernek Başkanı Cemal Kılıç, pandemi sürecinde gösterilen başarıdan dolayı hükümet yetkilileri ve Sağlık Bakanlığı’nı tebrik etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

banner341
Sağlık Bakanlığı’na güvenlerinin tam olduğunu belirten Kılıç, her zaman destek olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, yapılan ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu, halkın sağlığı için çalışmaya devam ettiklerini, bu süreçte Başbakan ve tüm hükümet yetkilileri olmak üzere, sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları ve halkın desteği ile önemli bir başarı yakalandığını kaydetti.

Covid-19 sürecinin henüz bitmediğinin altını çizen Bakan Pilli, tüm halkın kurallara uymasının son derece önem arz ettiğini dile getirdi.

(HUR/GÜL) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ'den 35. yılında KKTC vatandaşlarına özel 1800 euro'ya master fırsatı
GAÜ'den 35. yılında KKTC vatandaşlarına özel 1800 euro'ya master fırsatı
KTMMOB, DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel’i ziyaret etti
KTMMOB, DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel’i ziyaret etti
Din İşleri Başkanı Atalay’dan Bayram Namazı Uyarıları
Din İşleri Başkanı Atalay’dan Bayram Namazı Uyarıları
Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği, Cmc Alanına İlişkin Sözleşmenin Feshini Değerlendirdi
Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği, Cmc Alanına İlişkin Sözleşmenin Feshini Değerlendirdi
Sağlık Bakanı: “salgın Süresince Önemli Bir Mücadele Verildi Ve Başarı Elde Edildi. Bu Başarıyı Kaybetmek İstemeyiz”
Sağlık Bakanı: “salgın Süresince Önemli Bir Mücadele Verildi Ve Başarı Elde Edildi. Bu Başarıyı Kaybetmek İstemeyiz”
DAÜ lise puanına göre kayıt yapacak
DAÜ lise puanına göre kayıt yapacak
“bilişim Suçları Yasa Tasarısı” Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi’nde Görüşülüyor
“bilişim Suçları Yasa Tasarısı” Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi’nde Görüşülüyor
Cumhurbaşkanı Akıncı:
Cumhurbaşkanı Akıncı: "kamu Hizmeti Komisyonu Eksik Üyesini Atayacağım"
Gürcafer: “bayram Süresince Tedbirleri Elden Bırakmamalıyız”
Gürcafer: “bayram Süresince Tedbirleri Elden Bırakmamalıyız”
Akıncı: “halkın Gündeminde Seçimler Değil Sağlık Ve Ekonomi Var”
Akıncı: “halkın Gündeminde Seçimler Değil Sağlık Ve Ekonomi Var”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim