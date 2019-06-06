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Sağlık Bakanı Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni Ziyaret Etti

PİLLİ: “PERSONELİN BEKLENTİSİNİ KARŞILAMA VE ALT YAPI EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ İÇİN HAREKETE GEÇECEĞİZ”

Sağlık Bakanı Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni Ziyaret Etti

PİLLİ: “PERSONELİN BEKLENTİSİNİ KARŞILAMA VE ALT YAPI EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ İÇİN HAREKETE GEÇECEĞİZ”

06 Haziran 2019 Perşembe 12:26
Sağlık Bakanı Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni Ziyaret Etti

PİLLİ: “PERSONELİN BEKLENTİSİNİ KARŞILAMA VE ALT YAPI EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ İÇİN HAREKETE GEÇECEĞİZ”

Lefkoşa, 6 Haziran 19 : Sağlık Bakanı Ali Pilli, Ramazan Bayramı nedeniyle  Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Hastane doktorları, sağlık personeli, çalışanlar ve hastaların bayramını kutlayan Bakan Pilli, Başhekim Dr. Nil Ergün’den Gazimağusa Hastanesi ile ilgili bilgiler aldı. 

Bakanlık açıklamasına göre, Başhekim Dr. Nil Ergün, göreve yeni gelen Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin hastaneyi ziyaret etmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, beklentilerini bu vesile ile Bakan Pilli’ye aktaracaklarını söyledi.

PİLLİ: “AMACIMIZ KUTLAMAK VE SORUNLAR HAKKINDA BİLGİ ALMAK”

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Ziyaretlerde amaçlarının, sağlık çalışanları ve hastaların bayramını kutlamanın yanında, hastanenin sorunları hakkında da yerinde bilgi almak olduğunu dile getiren Bakan Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin önemli bir nüfusa sağlık hizmeti verdiğini dile getirdi.

Hastanede şu anda 2 ameliyathanenin devrede olduğunu belirten Bakan Pilli, devam eden tadilatın sona ermesinin ardından 4 ameliyathanenin daha devreye gireceğini ve hizmetlerin aksamayacağını, Mağusa Hastanesinin 6 ameliyathane ile hizmetine devam edeceğini söyledi. 

Yakın gelecekte yoğun bakım ünitesinin de devreye gireceğini belirten Pilli,    Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin kurulduğu günden bugüne hastalara en iyi hizmet için çalıştığını, sağlık çalışanlarının fedakârca bu görevi yaptığını, personelin beklentisini karşılama  ve alt yapı eksikliklerinin giderilmesi için harekete geçeceklerini vurguladı. 

Görevleri süresince bakanlık olarak, doktorlar, hemşireler ve sağlık personeliyle bir ekip olarak çalışacaklarını kaydeden Bakan Pilli, Genel Sağlık Sigortası uygulamasının hayata geçirilmesinin şart olduğunu ifade etti.

Bakan Pilli, hastane personeli, sağlık çalışanları ve hastaların bayramını kutladı, çocuk servisindeki minik hastalara da bayram hediyeleri verdi. 

(ÖZ/HA)

 

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