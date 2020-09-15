banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1117
ALTIN
473.875
DOLAR
7.4673
STERLİN
9.6890
EURO
8.8816
Bunun adı sağlığı sabote etmektir!
Bunun adı sağlığı sabote etmektir!
Soruşturma açmaya bile korkuyorlar!
Soruşturma açmaya bile korkuyorlar!
Yok mu başka işiniz sizin?
Yok mu başka işiniz sizin?
Suç işleyen yargılanacak
Suç işleyen yargılanacak
banner364

Sağlık Bakanı Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde İncelemelerde Bulundu

PİLLİ: “HALKIMIZ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA HASTANEDEN HİZMET ALABİLİR”

15 Eylül 2020 Salı 14:55
Sağlık Bakanı Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde İncelemelerde Bulundu
banner337
banner351

PİLLİ: “HALKIMIZ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA HASTANEDEN HİZMET ALABİLİR”

Lefkoşa, 15 Eylül 20 : Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 vakalarının Pandemi Merkezi ve tamamen izole edilmiş bazı bölümlerde tedavilerinin sürdüğünü, diğer hastalarla ilgili ise hastanede herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirterek, “Halkımız gönül rahatlığı ile Burhan Nalbantoğlu’ndan hizmet alabilir” dedi.
  
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. 

Son günlerde hastane ile ilgili yapılan olumsuz yorumlara değinen Pilli, Covid-19 vakalarının Pandemi Merkezi ve tamamen izole edilmiş bazı bölümlerde tedavilerinin sürdüğünü, Covid dışı olan vakalarla ilgili hastanede herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını vurguladı.

Dr.Burhan Nalbantoğlu’nun sadece Covid-19 vakalarının bakıldığı bir hastane gibi gösterilmeye çalışıldığını belirten Pilli, bu söylemlerin tamamen maksatlı olduğunu, hastanenin tam donanımlı bir şekilde hizmet vermeye devam ettiğini dile getirdi.

Pilli, Covid-19 vakalarının tomografilerinin dahil Pandemi Merkezi’nde bulunan ayrı bir tomografi cihazıyla çekildiğini ve Covid 19 dışı vakalar için gerekli tüm koşulların sağlandığını belirterek, halkın Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nden sağlık hizmeti almasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ve herkesin gönlünün rahat olması gerektiğini dile getirdi. 

banner341
Bugün ayrıca esnafı ziyaret ederek, dışarıda alınan kurallara uyulup uyulmaması konusunda incelmelerde bulunduğunu belirten Pilli, halkın ve iş yerlerinin kurallara uyduğunu gözlemlediğini kaydetti.

“CUMHURBAŞKANI’NDAN BULAŞICI HASTALIKLAR DEĞİŞİKLİK YASASI KONUSUNDA İVEDİ DÖNÜŞ BEKLİYORUZ”

Sağlık Bakanı Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasası’nın Meclis’te görüşüldüğünü, Perşembe günü 3’üncü okunmasının ardından, onaylanacağını belirtti. Pilli, Cumhurbaşkanının onayından geçerek, Resmi Gazete’de yayınlanacak yasa konusunda Cumhurbaşkanının hassasiyet göstereceğinden emin olduklarını söyledi. Pilli, Pazartesi günü Cumhurbaşkanından ivedi bir dönüş beklediklerini söyledi. 

Gelecek haftadan itibaren yasa çerçevesinde denetimlerin sıkılaşacağını belirten Bakan Pilli, şunları kaydetti; 

“Denetimleri sıkılaştırmakta kararlıyız ancak amacımız insanlara ceza kesmek değil, halkın sağlığını korumaktır. Sağlık Bakanlığı olarak halkımızın sağlığını korumak için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz. Kurallara uymayanlarla ilgili cezaların uygulanmasında kararlıyız. Tüm dünyada vakalar artış göstermektedir. Gerekmedikçe yurt dışına ve Güney Kıbrıs’a gidilmemesi, 65 yaş üstünde olanlar ve kronik vakaların kalabalık ortamlarda bulunmaması, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını uyulması önem arz etmektedir. Önümüzdeki günlerde rastgele testler artarak devam edecektir. Pozitif vakalarla ilgili temaslı takip ekibimiz aralıksız çalışmaya devam etmektedir. Tüm sağlık çalışanları da özveri ile salgın sürecinde çaba sarf etmeye devam etmektedir.
Kurallara uymaya devam ettiğimiz sürece bu salgını hep birlikte atlatacağımızdan, duyarlı halkımızın bizlere destek vereceğinden kuşku duymamaktayım.”

(HUR/FEZ)    FOTOĞRAFLI
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis Lefkoşa'da Covid 19 Önlemleri Kapsamında İş Yerlerini Denetledi
Polis Lefkoşa'da Covid 19 Önlemleri Kapsamında İş Yerlerini Denetledi
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Temsilcileri İle Görüştü
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Temsilcileri İle Görüştü
Ercan Havalimanı Yarından İtibaren Yabancı Yolculara Kapatılıyor
Ercan Havalimanı Yarından İtibaren Yabancı Yolculara Kapatılıyor
Ombudsman Emine Dizdarlı Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası'nın Raporunu Yayımladı
Ombudsman Emine Dizdarlı Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası'nın Raporunu Yayımladı
Piyangolar Birimi Duyurdu: “türkiye Şans Oyunları Oynatılmaya Başlandı”
Piyangolar Birimi Duyurdu: “türkiye Şans Oyunları Oynatılmaya Başlandı”
Cumhurbaşkanı Ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Akıncı Yurttaşlara Video Aracılığıyla Seslendi
Cumhurbaşkanı Ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Akıncı Yurttaşlara Video Aracılığıyla Seslendi
Cumhurbaşkanlığı seçiminde propaganda dönemi bugün başladı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde propaganda dönemi bugün başladı
KAMP-DER: "Girişin engellenmesi yasa dışı"
KAMP-DER: "Girişin engellenmesi yasa dışı"
Özersay:" Mücadelemizden ödün vermeyeceğiz"
Özersay:" Mücadelemizden ödün vermeyeceğiz"
KTAMS geçici işçi istihdamlarının iptali için dava dosyaladı
KTAMS geçici işçi istihdamlarının iptali için dava dosyaladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim