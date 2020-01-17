banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121019
ALTIN
293.917
DOLAR
5.8683
STERLİN
7.6648
EURO
6.5256
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Motosikletle araba yüz yüze çarpıştı
YİNE KAZA!
Kalbine yenildi
KALBİNE YENİLDİ
Flaş Haber
Polisten sürücülere uyarı
Kapat

Sağlık Bakanı Pilli, Bass İle Görüştü

BASS, GÜZELYURT HASTANESİ’NİN TAMAMLANMASI İÇİN “ BİR TUĞLA DA SEN KOY” KAMPANYASI DÜZENLEYECEK

Sağlık Bakanı Pilli, Bass İle Görüştü

BASS, GÜZELYURT HASTANESİ’NİN TAMAMLANMASI İÇİN “ BİR TUĞLA DA SEN KOY” KAMPANYASI DÜZENLEYECEK

17 Ocak 2020 Cuma 11:15
Sağlık Bakanı Pilli, Bass İle Görüştü

BASS, GÜZELYURT HASTANESİ’NİN TAMAMLANMASI İÇİN “ BİR TUĞLA DA SEN KOY” KAMPANYASI DÜZENLEYECEK

Lefkoşa, 17 Ocak 02 : Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası ( BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin ve beraberindeki heyet Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti. 

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Güzelyurt’ta bölge halkının sağlık konusunda yıllardır büyük ihtiyaçları olduğunu, yarım kalan Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması için sendika olarak katkı koymak istediklerini belirtti.

Yeltekin, bu çerçevede Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması için “ Bir tuğla da sen koy” kampanyası yapmak istediklerini, Sağlık Bakanlığı, belediyeler, kurum kuruluşların iş birliği ile kampanyayı hayata geçirmek istediklerini kaydetti.  

banner317
PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, BASS’ın yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ettiğini, Güzelyurt bölgesine önemli katkılar sağladıklarını belirtti.  

Bakan Pilli, yakında Güzelyurt Hastanesi’nin 3.etap ihalesine çıkılacağını, “Bir tuğla da sen koy” kampanyasına bakanlık olarak destek olacaklarını kaydetti. 

Yakın zamanda Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne de sendika olarak bağışta bulunmalarından dolayı bu ziyaret vesilesi ile teşekkürlerini sunmak istediğini dile getiren Bakan Pilli, sağlığa katkının insana katkı olduğunu, katkıların büyüğü küçüğü olmadığını, önemli olanın duyarlılık olduğunu söyledi.

Bakan Pilli, BASS yetkililerine Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne katkılarından dolayı hediye takdiminde bulundu. 
(HUR/YIL) FOTOĞRAFLI
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Faaliyetlerini Yoğunlaştırdı
Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Faaliyetlerini Yoğunlaştırdı
Ubp, Cumhurbaşkanı Adayını Belirlemek Üzere Yarın Toplanıyor
Ubp, Cumhurbaşkanı Adayını Belirlemek Üzere Yarın Toplanıyor
Ktmmob Şehir Plancıları Odası, İçişleri Bakanlığı Ve Şehir Planlama Dairesi’ni Dava Etti
Ktmmob Şehir Plancıları Odası, İçişleri Bakanlığı Ve Şehir Planlama Dairesi’ni Dava Etti
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi  2 Yasa Ve Bir Yasa Tasarısını Oy Birliğiyle Onayladı
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi  2 Yasa Ve Bir Yasa Tasarısını Oy Birliğiyle Onayladı
Kayseri Belediyesi’nden KKTC’de toplu ulaşım çalışması
Kayseri Belediyesi’nden KKTC’de toplu ulaşım çalışması
Mete Adanır 31. ölüm yıldönümünde anılıyor
Mete Adanır 31. ölüm yıldönümünde anılıyor
Bakan Taçoy, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi personeli ile biraraya geldi
Bakan Taçoy, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi personeli ile biraraya geldi
“Farklılıklara saygı ve ayrımcılığı önleme” temalı çalıştay düzenleniyor
“Farklılıklara saygı ve ayrımcılığı önleme” temalı çalıştay düzenleniyor
En fazla yağış Selvilitepe’de kaydedildi
En fazla yağış Selvilitepe’de kaydedildi
Gönyeli Çemberi-Boğaz kavşağı arasına bariyer için maliye blokesi kaldırıldı
Gönyeli Çemberi-Boğaz kavşağı arasına bariyer için maliye blokesi kaldırıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim