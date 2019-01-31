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Sağlık Bakanı İle Yödak Başkanı, Tıp Ve Diş Hekimliği Fakültelerine Kontenjan Sınırlaması Getirilmesini Görüştü

Lefkoşa, 31 Ocak (.): Sağlık Bakanı Filiz Besim ile YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, KKTC’deki tıp ve diş hekimliği fakültelerinde KKTC uyruklu öğrencilere kontenjan sınırlaması getirilmesini görüştü.

Sağlık Bakanı İle Yödak Başkanı, Tıp Ve Diş Hekimliği Fakültelerine Kontenjan Sınırlaması Getirilmesini Görüştü

Lefkoşa, 31 Ocak (.): Sağlık Bakanı Filiz Besim ile YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, KKTC’deki tıp ve diş hekimliği fakültelerinde KKTC uyruklu öğrencilere kontenjan sınırlaması getirilmesini görüştü.

31 Ocak 2019 Perşembe 14:30
Sağlık Bakanı İle Yödak Başkanı, Tıp Ve Diş Hekimliği Fakültelerine Kontenjan Sınırlaması Getirilmesini Görüştü

Lefkoşa, 31 Ocak (.): Sağlık Bakanı Filiz Besim ile YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, KKTC’deki tıp ve diş hekimliği fakültelerinde KKTC uyruklu öğrencilere kontenjan sınırlaması getirilmesini görüştü.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, YÖDAK’ta gerçekleşen toplantıda, KKTC’de bulunan üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakülteleri ve sağlık bilimlerinden mezun olan öğrencilerin sayısının giderek artması, bu nedenle ilgili bölümlerde mezun enflasyonunu engellemek için kontenjan getirilmesi konusu masaya yatırıldı.
Sağlık fakültelerinde belli branşlarda yoğunluk olduğuna dikkat çeken Bakan Besim, ülkedeki tıp fakültelerinde 240 KKTC vatandaşı öğrencinin olduğunu, sayının giderek arttığını, belli bir kontenjan sınırı getirilmesi gerektiğini belirtti.
Diş hekimliği ve tıp eğitiminin insan odaklı ve uygulama alanı olması gereken bir branş olduğunu belirten Besim, ülkede 220 aktif diş hekimi olduğunu, mevcut sayının AB standartlarında olduğunu ve sayının giderek çoğaldığını kaydetti.
Besim, bazı bölümlerde meslek enflasyonu olmaması gerektiğini, tıp fakültesi, diş hekimliği, görüntü teknikeri, eczacılık, fizyoterapi, psikoloji gibi bölümlerde kontenjan uygulaması gerektiğinin altını çizdi.
2019 yılı kontenjan uygulamaları için konuyu Cumhurbaşkanlığı, YÖDAK, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile görüşerek Bakanlar Kuruluna da götüreceğini aktaran Besim, KKTC’de görev yapacak olan tüm diş hekimleri ve hemşireler için mezun olduktan sonra intern olarak (1 yıllık meslek içi eğitim) görmeleri şartı konulmasıyla ilgili olarak da ilgili meslek örgütleriyle çalışmalar yaptıklarını anlattı.
KKTC Sağlık Bakanlığının özellikle sağlık alanındaki fakültelerin akreditasyonu ve KKTC’li öğrenci yetiştirmeleri ile ilgili politikaları çok yakından takip edeceği, bu konuda bir devlet politikası oluşturulması için çalışmaya kararlı olduğu ifade edildi.
(YIL/HA)
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