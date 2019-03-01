Sağlık Bakanı Besim Dikmen Belediyesi İle Sağlık Ocağını Ziyaret Etti



Lefkoşa, 1 Mart 19 (.): Sağlık Bakanı Filiz Besim, bu sabah Dikmen’de Belediye ile Sağlık Ocağını ziyaret etti.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Besim, Belediyede, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve bölge muhtarlarıyla bir araya geldi.



Sağlık Bakanı Besim, Dikmen Sağlık Ocağı’nda eksikleri yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.



Bakan Besim’e ziyareti sırasında Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Mehmet Şenol da eşlik etti.



Besim, göreve geldiklerinden bu yana sağlık merkezlerini güçlendirmek adına ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayarak, Dikmen’deki sağlık ocağı ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, aynı zamanda eksiklerin tamamlanması için Dikmen Belediyesi ile iş birliği yapacaklarını kaydetti.



Filiz Besim, yerel yönetimler ile belediye iş birliği, ne kadar güçlü durumda olursa, o kadar iyi hizmet verilebileceğini vurguladı.



Bölgelerinde verilen sağlık hizmetleri konusunda beklentilerini Bakan Besim’e aktaran Dikmen Belediye Başkanı Çelebi ve muhtarlar ise, Bakanlık ile iş birliğinde sağlık hizmetleri konusunda önemli adımlar atılabileceğini dile getirdiler.



(YIL/HA) FOTOĞRAFLI