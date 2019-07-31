Sağlık Bakanı Bakan Pilli, Thalassaemıa Derneği Yönetim Kuruluyla Görüştü

PİLLİ: ”KAN BAĞIŞLARININ ARTMASI YÖNÜNDE ÇALIŞMA YAPILACAK”

Lefkoşa, 31 Temmuz 19 : Thalassaemia Derneği yetkilileri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret ederek beklentilerini aktardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varol ziyarette yaptığı konuşmada, thalassaemia hastalarının kan bulma sorunu yaşadıklarını dile getirerek, ikinci bir kan bağış aracına ihtiyaçları olduğunu söyledi. Varol ayrıca Kan Bankası’nın mevcut personel sayısının artırılması, merkezin alt yapısı ve bazı ilaçların eksikliği konusunda destek beklediklerini aktardı.



Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli de, merkezin bütünlüklü tadilatı için gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi. Pilli, ilaç eksikliği konusunda Thalassaemialıların ihtiyacı ilaç miktarlarının tespit edilerek, temin edilmesi konusunda girişim yapacaklarını belirtti.Thalassaemialıların ayda 600 ünite kana ihtiyacı olduğunun altını çizen Pilli, bağışçılarının artırılması yönünde çalışma yapılmasıyla doktor ve laboratuvarlardan destek istenmesi konusunda istişare edileceğini vurguladı.(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI