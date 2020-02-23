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Sağlık Bakanı Ali Pilli: Türkiye\'ye Gönderilen Test Negatif Çıktı, Kktc\'de Koronavirüs Vakası Yok

Lefkoşa, 23 Şubat 20 (.):  Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran, doktorların zatüree teşhisi koyduğu ancak bir hafta önce Dubai turundan döndüğü için koronavirüs şüphesi duyuşlan hastanın Türkiye\'ye gönderilen testinin negatif çıktığını, yani KKTC\'de koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli: Türkiye\'ye Gönderilen Test Negatif Çıktı, Kktc\'de Koronavirüs Vakası Yok

Lefkoşa, 23 Şubat 20 (.):  Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran, doktorların zatüree teşhisi koyduğu ancak bir hafta önce Dubai turundan döndüğü için koronavirüs şüphesi duyuşlan hastanın Türkiye\'ye gönderilen testinin negatif çıktığını, yani KKTC\'de koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı.

23 Şubat 2020 Pazar 15:24
Sağlık Bakanı Ali Pilli: Türkiye\'ye Gönderilen Test Negatif Çıktı, Kktc\'de Koronavirüs Vakası Yok
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Lefkoşa, 23 Şubat 20 (.):  Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran, doktorların zatüree teşhisi koyduğu ancak bir hafta önce Dubai turundan döndüğü için koronavirüs şüphesi duyuşlan hastanın Türkiye'ye gönderilen testinin negatif çıktığını, yani KKTC'de koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı.

Bakan Ali Pilli, Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada74 yaşındaki kadın hastayla ilgili pnömoni (zatürree) tedavisine devam edildiğini bildirdi.

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Bakan Ali Pilli, 15 gün önce sözkonusu hastayla birlikte Dubai turuna katılan ve 1 hafta önce KKTC'ye dönen diğer kişilerde de koronavirüs şüphesi bulunmadığını kaydetti.

Dün yüksek ateş şikayetiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat eden hasta, şüphe üzerine Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine başvurmuş ve tedbir olarak karantinaya alınmıştı.

(FG)

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