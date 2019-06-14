Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 14 Haziran 19 (.): Hemşire ve Ebeler Sendikası Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sendika Başkanı Ali Özgöçmen ve beraberindeki heyet, Bakan Pilli’ye yeni görevinde başarılar dileyerek, taleplerini iletti ve hemşirelerin yaşadığı sorunları aktardı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli de, hemşirelerin her türlü ihtiyaçlarıyla çok yakından ilgileneceğinin sözünü verdi.
Pilli, sağlıktaki paydaşlarla her zaman diyalog içinde olacaklarının sözünü de verdi.
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