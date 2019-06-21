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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odasını Kabul Etti

BAKAN PİLLİ:” TEMEL SORUNLARIN ÜZERİNE GİDECEĞİZ”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odasını Kabul Etti

BAKAN PİLLİ:” TEMEL SORUNLARIN ÜZERİNE GİDECEĞİZ”

21 Haziran 2019 Cuma 15:00
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odasını Kabul Etti

BAKAN PİLLİ:” TEMEL SORUNLARIN ÜZERİNE GİDECEĞİZ”
Lefkoşa, 21 Haziran 19 : Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odasını kabul etti
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Oda Başkanı Dt. Ahmet Öznat, yeni görevinde Pilli’ye başarılar dileyerek, diş tabiplerinin yaşadığı sıkıntılar hakkında bilgi verdi.
Bakanların sorunları bilerek bu makama geldiğini kaydeden Öznat, “ancak önemli olan iktidarların süresidir. Hükümetler uzun süre icraatta kaldığı sürece yaptıkları çalışmaların sonucunu görebiliriz” dedi.
Gün boyu sağlık sektöründe hizmet veren hekimlerle görüşmeleri olduğunu kaydeden Sağlık Bakanı Ali Pilli ise hükümetleri döneminde sağlığa çok önem vereceklerini, Bakanlar Kurulu’nda sağlığın ileriye taşınması için neler yapılabileceğinin sürekli tartışıldığını söyledi.

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Mesleğe başladığı 1988 yılından bu yana sağlık alanında büyük değişiklikler olduğunu ancak bunların yeterli olmadığını kaydeden Pilli, sağlığın bir bütün olduğunu, adanın her yanına eşit bir şekilde sağlık hizmetlerini götürmeye çalışacaklarını belirtti.
Doktorların görüşlerine verdikleri önemi dile getiren Pilli, sağlıkta en iyiye ulaşmak için doktorların fikirlerini de alacaklarını söyledi.
Bakan Pilli, Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı icraatların temel icraatlar olacağını ifade ederek, “Biz burada olmasak bile gelecek olan arkadaşlar bunu devam ettirmek zorunda kalacak çünkü temel sorunların üzerine gideceğiz” dedi.
(AK/HÖ)
 

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