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Sağlık Bakanı Ali Pilli: ” Kalkanlı Yaşam Evi’nde Tüm Sıkıntı Ve Eksikliklerin Giderilmesi İçin Çalışma Başlatmış Durumdayız”

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Sağlık Bakanı Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi’nde tüm sıkıntı ve eksikliklerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli: ” Kalkanlı Yaşam Evi’nde Tüm Sıkıntı Ve Eksikliklerin Giderilmesi İçin Çalışma Başlatmış Durumdayız”

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Sağlık Bakanı Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi’nde tüm sıkıntı ve eksikliklerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını belirtti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:04
Sağlık Bakanı Ali Pilli: ” Kalkanlı Yaşam Evi’nde Tüm Sıkıntı Ve Eksikliklerin Giderilmesi İçin Çalışma Başlatmış Durumdayız”

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Sağlık Bakanı Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi’nde tüm sıkıntı ve eksikliklerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını belirtti.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi konusunda açıklamalarda bulundu. 
Bakan Pilli, çok ciddi yapısal ve kurumsal eksikliklerle devraldıkları Kalkanlı Yaşam Evi’nin tüm sorunlarına hakim olduklarını ifade ederek, “Takdir edersiniz ki sağlık alanı çok geniş bir alan göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hiç zaman kaybetmeden bu sorunları masaya yatırdık ve çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede Kalkanlı Yaşam Evi’ni gerçek işlevini yerine getirebilecek hale dönüştüreceğiz” dedi. 
EKSİKLİKLERİN FARKINDAYIZ 
Kalkanlı Yaşam Evi’ne bizzat giderek yerinde incelemelerde bulunduğunu ve mevcut bir takım eksiklikler gözlemlediğini ifade eden Bakan Pilli şunları söyledi;

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“Kalkanlı Yaşam Evi’nde yasal düzenleme çalışmaları için düğmeye basmış durumdayız. Bakanlığın görevlendirdiği uzman kişiler tarafından gerekli yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir.  
Yasal düzenleme içerisinde Kalkanlı Yaşam Evi’nde görev yapacak kamu sağlık çalışanlarının nitelikleri, hizmet binasının özel koşulları, yaşam alanlarına ilişkin kurallar, bakıma muhtaç hastalara ilişkin özel tedbirler, bireylerin bakım merkezine kabul ve çıkarma işlemleri gibi önem arz eden başlıklar bulunmaktadır. 
Kalkanlı Yaşam Evi’nde 1 Hekim, 6’si hemşire, 19 Hasta Bakıcı, 3 Güvenlik görevlisi, 1 Çamaşırhane Görevlisi, 6 Temizlik görevlisi olmak üzere toplam 37 çalışan, 56 hastaya hizmet verilmektedir. 
Şunu belirtmek isterim ki, Kalkanlı Yaşam Evi’nde tüm sıkıntı ve eksikliklerin farkındayız. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız ziyaret ve incelemeler sonucunda gerekli tüm çalışmaları başlatmış durumdayız. Sağlık Bakanlığı olarak tek hedefimiz halka en iyi hizmeti sağlamaktır. Yaşlılarımız ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız için gereken neyse yapılacağından kimse kuşku duymasın.”
(AK/HÖ)
 

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