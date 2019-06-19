Sağlık Bakanı Ali Pilli, İlaç Ve Eczacılık Dairesini Ziyaret Etti

Lefkoşa, 19 Haziran 19 : Sağlık Bakanı Ali Pilli, İlaç ve Eczacılık Dairesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.
İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Ayşe Gökyiğit’ten bilgi alan Pilli, İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürlüğünün sorunları arasında personel eksikliği bulunduğunu, alt yapı sorunları da olan depoda, düzenlemeler yapılması gerektiğini ve en kısa sürede gerekli çalışmaların başlayacağını aktardı.
Bakan Pilli, otomasyon sisteminin uygulamada olmasına rağmen, daha etkin ve amaca uygun olarak yeniden yapılandırılacağını söyledi.
(RU/YIL)