Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlık Personeli İle Bayramlaştı

Lefkoşa, 3 Haziran 19 : Bakan Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı personeli ile bayramlaştı.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Pilli, tüm bakanlık personelini bir aile olarak gördüğünü belirterek, birlikte mesai yapılan her yerde iyi bir diyalog sağlanması ile birçok sorunun aşılabileceğini vurguladı.

Meslek hayatında tek amacının topluma sağlık alanında iyi hizmet vermek olduğunu belirten Pilli, sağlıkta kronikleşmiş birçok sorunun olduğunu, bu yolda birlikte yürüyeceği tüm çalışma ekibine yürekten inandığını kaydetti.

Ramazan Bayramı boyunca kamuya bağlı tüm hastanelerde sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini ifade eden Pilli, tüm personelin ve tüm vatandaşların bayramını kutladı.

(RU/YIL)