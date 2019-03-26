Sağlık Afet Planı İle Hastane  Afet Ve Acil Durum Planı İçin  Çalışmalar Başlıyor

Lefkoşa, 26 Mart 19 (.): Sağlık Afet Planı ile Hastane Afet ve Acil Durum Planı oluşturulması için çalışmaların başlayacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığından bir heyet bu çerçevede ocak ayı sonunda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün düzenlediği “ Hastane ve Acil Durum Planları ( HAP) Uygulayıcı Eğitimi’ne gözlemci olarak katıldı.

Ülkede yaşanan afet ve acil durumlardan dolayı ihtiyaç hissedilen Sağlık Afet Planı ile Hastane Afet ve Acil Durum Planı oluşturulması ve geliştirilmesi için Türkiye Sağlık Bakanlığına bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Afet ve Acil Durum Planı ( HAP) sempozyum ve eğitimlerinin 8-12 Nisan tarihlerinde Türkiye’den gelecek uzmanlarla KKTC’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Açıklamaya göre, Türkiye Acil ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ve beraberindeki heyetlerin katılacağı sempozyum ve eğitim programında KKTC’de afet ve acil durum yönetimi konusunda sunumlar gerçekleştirilecek.

Aynı hafta içerisinde ülke genelindeki tüm hastanelerin risk analizleri gerçekleştirilecek.

Hastanelerde acil ve afet ekiplerinin oluşması için gerekli eğitimlerin başlaması, 3 sene içerisinde Sağlık Bakanlığı bünyesinde Afet ve Acil Durum Dairesi’nin oluşması için gerekli adımlar atılacak.

(YIL/ŞEB)