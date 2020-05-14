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Sağlık Turizmi Konseyi: “Hemşireler toplum sağlığının ve insanların yaşam kalitesinin artırılması için gece gündüz, sabır, özveri ve sevgiyle çalışıyor”

Sağlık Turizmi Konseyi, hemşirelerin toplum sağlığının ve insanların yaşam kalitesinin artırılması için gece gündüz, sabır, özveri ve sevgiyle çalıştığını vurguladı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 13:57
Sağlık Turizmi Konseyi: “Hemşireler toplum sağlığının ve insanların yaşam kalitesinin artırılması için gece gündüz, sabır, özveri ve sevgiyle çalışıyor”
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Sağlık Turizmi Konseyi, hemşirelerin toplum sağlığının ve insanların yaşam kalitesinin artırılması için gece gündüz, sabır, özveri ve sevgiyle çalıştığını vurguladı.
Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan yaptığı açıklamada, korona virüs salgınıyla etkin bir şekilde mücadele edilmesinde büyük emek, gayret ve çabası bulunan kahraman sağlık çalışanlarının her bir neferinin alın teri ve emeklerinin asla unutmayacağını ve tarihte altın harflerle yerini alacağına inandığını belirtti. 

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Hemşirelerin, toplum ve kişi sağlığının korunması, hasta bakımının etkili yöntemlerle yapılabilmesinde hayati önemi bulunduğunu ifade eden Savaşan, “Özellikle korona virüs salgının yayılmasını önlemek ve hayat kurtarmak için mesai kavramı gözetmeden, eşinden, çocuğundan, kardeşlerinden ve sevdiklerinden fedakarlık yaparak uzak kalan, canla başla görevini layıkıyla yerine getiren bütün hemşerilerimize sonsuz saygı ve sevgilerimizi iletiyorum. Onların emekleri ve gayretlerinin asla unutulmayacağından emin olarak, bütün hemşirelerimizin Hemşireler Haftasını canı gönülden kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmelerini diliyorum” dedi.
 

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Son Güncelleme: 14.05.2020 14:10
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