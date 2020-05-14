Sağlık Turizmi Konseyi: “Hemşireler toplum sağlığının ve insanların yaşam kalitesinin artırılması için gece gündüz, sabır, özveri ve sevgiyle çalışıyor”

Sağlık Turizmi Konseyi, hemşirelerin toplum sağlığının ve insanların yaşam kalitesinin artırılması için gece gündüz, sabır, özveri ve sevgiyle çalıştığını vurguladı.
Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan yaptığı açıklamada, korona virüs salgınıyla etkin bir şekilde mücadele edilmesinde büyük emek, gayret ve çabası bulunan kahraman sağlık çalışanlarının her bir neferinin alın teri ve emeklerinin asla unutmayacağını ve tarihte altın harflerle yerini alacağına inandığını belirtti.
Sağlık Turizmi Konseyi, hemşirelerin toplum sağlığının ve insanların yaşam kalitesinin artırılması için gece gündüz, sabır, özveri ve sevgiyle çalıştığını vurguladı.