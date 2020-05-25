Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan ve yönetim kurulu üyeleri, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek yaşlılarla bayramlaştı.
25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:53
Son Güncelleme: 25.05.2020 16:05
Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan ve yönetim kurulu üyeleri, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek yaşlılarla bayramlaştı.
Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan ve yönetim kurulu üyeleri, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek yaşlılarla bayramlaştı.