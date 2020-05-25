Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan ve yönetim kurulu üyeleri, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek yaşlılarla bayramlaştı.

Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre ziyarette Savaşan’a, yönetim kurulu üyeleri, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu eşlik etti.