Sağlık sistemi üst akıldan yoksun...

SAĞLIK SİSTEMİ ÜST AKILDAN YOKSUN.... DOKTOR2872...Günlük bakılan hasta sayısı...386...Toplam doktor sayısı...86168....Bir yıl boyunca Devlet hastanelerine başvuran hasta sayısı....173...Ülkenin en büyük hastanesi Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesindeki sağlık bölümleri sayısı...188...Başkent Lefkoşa devlet hastanesinde görev yapan doktor sayısı...Rakamlar , KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından 2018 yılında yayınlanan Sağlık Hizmetleri İstatistik raporundan...Rapor, KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları ve Temel Sağlık Dairesine başvuran hastalar ile ilgili başka verileri de içeriyor...Peki , 86168 hastaya aldıkları sağlık hizmetine yönelik memnuniyet anketi yapıldı mı?Sadece hastaların sayısı ve başvurdukları bölümlerin istatistikleri ile ilgili rapor yayınlamak eksik kalmıyor mu?Ülke insanımıza yeterli ve çağdaş sağlık hizmeti verebiliyor muyuz neden sorgulamıyoruz?Sağlıkta yaşanan sorunlar sadece sağlık emekçilerinin, doktor ve hemşirelerin sorunları olarak algıladığımız sürece Sağlık sistemimiz üst akıldan, partiler üzeri bir devlet politikası oluşturmaktan ve son noktada insanımıza hakettiği sağlık hizmetini vermekten uzak kalacaktır.Sürekli doktor ve hemşire eksikliği yanında altyapı eksikliklerinden şikayet ederek önümüze proje ve hedefler koymadan Sağlık sistemini ileriye götürmek ne kadar mümkündür?Birçok alanda olduğu gibi Sağlık sistemi de yıllardan beridir hedefsizlik ve üst akıl olmamasından dolayı sürekli geriye gitmiştir.Ülke insanımız sağlık sorunlarına çareyi sürekli yurtdışında araması sisteme olan güvensizliğin de göstergesi değil midir?Hedefsizlik ve vizyonsuzluk, kamu ve toplum yararına politika üretememe, mevcut politikaları uygulayamama ve benzer eylemlerin en son yapılacağı alan sağlık alanı olmalıdır..Çünkü öznesi insan yaşamının tam kendisidir....Biz ne yapıyoruz?Üst akıl ve devlet politikasından yoksun olduğundan Sağlık sistemi, sorunlara ürettiğimiz günlük çareler başka sorunlara neden olarak bomba olarak kucağımıza düşüyor...Büyük bir yangın ile hasar gören ve boşaltılan Devlet laboratuvarının eski binasının içini günü geçmiş tonlarca kimyasal ilaç ile doldurmak gibi....Sağlık sistemine yön verenlerin, Bakanlıktan, tüm doktor ve hemşirelere, sağlık meslek kuruluşlarından tüm sağlık emekçilerine büyük görevler düşüyor.İstatistik verilerle, süslü rakamlarla zengin duran raporları bir kenara bırakıp ülke insanının sağlık sisteminden çağdaş hizmet alması adına ortaya vizyon, hedef ve proje üretmek....