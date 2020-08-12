Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Hemşirelik Yüksekokulu Akademisyenleri; Uzm. Dr. Osman Özpar ve Uzm. Kübra Güneş Mutlu Hemşirelik ve Ebelik mesleği ile bölümlerde verilen eğitimler hakkında açıklamada bulundu.

Uzm. Kübra Güneş Mutlu açıklamasında, GAÜ Hemşirelik Yüksekokulu bünyesinde Hemşirelik ve Ebelik bölümleri olmak üzere toplamda iki bölümün bulunduğunu belirterek, bu iki bölümüm eğitim sürelerinin dört yıl olduğunu belirtti.

Mutlu açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

“Uygulama derslerimizi, son teknoloji ve çağın gereksinimlerine uygun güncel uygulama ve araştırma laboratuvarlarımızda simülasyon cihazlarımızla birlikte tam donanımlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz yaz stajlarını hem KKTC’de hem de Türkiye’de devlet hastanelerinde yapabilme olanağına sahip. Dönem içerisinde uygulama derslerimizi; laboratuvarlarımızın yanı sıra, bir de hastanelerimizde yapılan klinik derslerimizde gerçekleştiriyoruz.

Sağlık sektörü bilindiği üzere, sürekli eleman ihtiyacı olan sektörlerden birisi ve bu bölümlerden mezun olan öğrencilerimiz, çok kolay iş bulabilmektedir. Verdiğimiz eğitimler neticesinde de, öğrencilerimiz tüm sağlık kurumlarında çalışabilme yeterliliğine sahip olarak mezun olmaktadırlar.”

Uzm. Dr. Osman Özpar ise açıklamasında, GAÜ’nün Kıbrıs’ın ilk ve en nezih üniversitelerinden birisi olduğunu belirterek, üniversitenin tüm çalışanları ile bir aile ortamına sahip olduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Özpar açıklamasının devamında ise;

“Girne Amerikan Üniversite’sinden mezun olan öğrencilerimiz asla açıkta kalmazlar. Öğrencilerimizin eğitim sürecinde staj gördükleri kurumlardan ve mezun olduktan sonra çalıştıkları kurumlardan sürekli olumlu geri dönüşler alıyoruz. Tüm öğrencilerimiz bizim gururumuz. Sağlık sektörüne donanımlı mezunlar yetiştiriyoruz. Mezun olduktan sonra dahi kendileri ile iletişimimiz devam ediyor.”