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Sağlık personeline dinlenme odası

Evkaf, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Acil Servisi’nde bulunan hemşire dinlenme ve soyunma odasını yeniledi.

02 Şubat 2021 Salı 15:13
Sağlık personeline dinlenme odası
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Acil Servisi’nde bulunan ve oldukça yetersiz durumda olan küçük hemşire odasını yeniliyor.

Hemşirelerin dinlenme ve soyunma alanı olan bu oda, Evkaf’ın katkıları ile genişletiliyor ve komple yenileniyor. Fedakâr sağlık personelinin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Evkaf, yine somut bir adım atarak bu yenileme için 70 bin TL kaynak ayırdı.

Çalışma kapsamında odadaki ara bölüm yıkılarak, daha büyük oda haline getirildi. Tüm elektrik sistemi ve duvarları baştan aşağı yeniden yapılan odada, mutfak dolapları ve hemşire kıyafet dolapları da yenilenecek.

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Dinlenme odasına banyo-tuvalet de yapılacak. Evkaf, en önemli amaçlarından biri olan sağlığa katkıyı sürdürmek ve pandemi döneminde sağlık ekiplerinin çalışmasını rahatlatmak için böyle bir projeye sponsor oldu.

GIDA VE TABLET YARDIMLARI DA SÜRÜYOR

KKTC’deki Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle ilk kapanma döneminde Evkaf, çok önemli bir rol üstlenmişti. Gıda paketleri ve birçok yardım kurum tarafından ihtiyaçlı kişilere ayrım gözetmeden sağlamıştı.

Evkaf, ayrıca 5 adet ambulans alarak Sağlık Bakanlığına bağışlamıştı. İkinci kapanma döneminde de Evkaf yine kaynaklarını ihtiyaçlı kişileri desteklemek için ayırdı. Bu dönemde, ilk dönemden farklı olarak okulların da açık olması nedeniyle, ihtiyaçlı öğrencilerin okuldan geri kalmaması için gıda paketlerinin yanı sıra tabletler de dağıtıyor.

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Anahtar Kelimeler:
EVKAFDr. Burhan Nalbantoğlu Devlet HastanesiHemşire Dinlenme Ve Soyunma Odası
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