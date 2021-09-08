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Sağlık Dernekleri Platformu bugün eylem yapacak

Sağlık Dernekleri Platformu (SDP), "en temel insan hakkı olan sağlık hakkının ihlal edilmesine dur demek" gerekçesiyle ve sorunlarına ivedi çözüm talebiyle bugün Lefkoşa’da eylem gerçekleştirecek.

08 Eylül 2021 Çarşamba 08:30
Sağlık Dernekleri Platformu bugün eylem yapacak

Başbakanlık çemberinde saat 08.00’de toplanacak eylemciler, saat 09.00’da Başbakanlığa, saat 09.30’da da Sağlık Bakanlığına yürüyerek, taleplerini içeren mektubu sunacak.

SDP Eylem Sekreterya Sorumlusu Emete İmge tarafından yapılan açıklamaya göre, eyleme katılacak olan dernekler şunlar:

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“Alzheimer Derneği, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği, Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği”

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Dernekleri Platformu Eylem
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