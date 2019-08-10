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Sağlık denetimleri sonucu 4 işletme mühürlendi!

Girne Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde yoğunlaştırdığı sağlık denetimlerinde; 4 işletmeyi mühürledi, çeşitli ürünlere el koydu ve ürünleri müsadere ederek, para cezası kesti.

Sağlık denetimleri sonucu 4 işletme mühürlendi!

Girne Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde yoğunlaştırdığı sağlık denetimlerinde; 4 işletmeyi mühürledi, çeşitli ürünlere el koydu ve ürünleri müsadere ederek, para cezası kesti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:32
Sağlık denetimleri sonucu 4 işletme mühürlendi!

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri Kurban Bayramı öncesi vatandaşların ve turistlerin yoğunlukla kullanacağı mekanlar olan ve toplum sağlığını ilgilendiren otel, lokanta, kafe, market, gıda üretim ve satışı yapılan işletmelere yönelik gıda ve hijyen denetimlerini yoğunlaştırdı.

Denetimlerde, gıda üretim alanlarının koşulları, çalışanların kişisel hijyeni, sağlık karneleri, mutfak, tuvalet ve depo alanlarının genel temizlik ve hijyen koşulları, kullanılan gıdaların muhafaza koşulları ve sağlığa uygunluğu araştırıldı.

Bayram süreci öncesi 100’den fazla eğlence merkezi ve yeme içme yerlerinin denetlenmesi sonucu işletme izni, sağlık karnesi ve genel hijyen konularında sorun ve eksiklik olmasından dolayı “Backwood cafe&bar”, “Apiko Döner”, “Antinochia Börek Sarayı” ve “Bahar Mavi Köşe” isimli işyerleri kapatılarak mühürlendi.

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Raf denetimlerinde 4 işletmenin gıda ve hijyen kurallarına uygun olmayan 60 farklı ürünü müsadere edildi. Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymayan işletmelere bin 340 TL para cezası kesildi.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne’de yaşayan ya da kenti ziyaret ederek yeme içme hizmeti alan her bireyin sağlıklı ve temiz ortamlarda güvenilir gıdaya erişmesinin önemine dikkat çekti.

Güngördü, “Bayram tatilinin kentimiz ve tüm ülkemiz genelinde huzurlu ve sakin geçmesi için belediye olarak tüm hizmetlerin yerine getirilmesi konusunda çok yoğun çalıştık. Tüm halkımızın Kurban Bayramını can-ı gönülden kutlar, sağlıklı ve barış dolu günler dilerim” dedi.

Son Güncelleme: 10.08.2019 17:30
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