Sağlık camiası ve Güzelyurt yasta

SAĞLIK CAMİASI VE GÜZELYURT YASTA

Ergün YAHAT

Güzelyurt Cengiz Topel hastanesi hemşiresi Enver Bozkurt Türkiye'de 8 aydır yoğun bakım hastanesinde verdiği hayat mücadelesini bu sabah kaybetti.

Güzelyurt ilçesine bağlı Yedidalga köyünde oturan Enver Bozkurt'un ölümü başta ailesi sağlık camiası yanında tüm sevenlerini yasa boğdu.

Enver Bozkurt hitrosefali hastalığı ile mücadele ediyordu.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB) Yönetim Kurulu Üyemiz , Cengiz Topel hastahanesi hemşiresi Enver Bozkurt bu sabah tedavi gördüğü Yeni Yüzyil Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde hayata veda etti. Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz.