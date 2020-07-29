Sağlık çalışanları yarından itibaren ek mesaiye kalmayacak

SAĞLIK VE MALİYE BAKANLIKLARINA SİYAH ÇELENK BIRAKILACAK

Ek mesaileri ücretlerini alamayan sağlık çalışanlarının yarından itibaren ek mesaiye kalmayacağı açıklandı.

5 sendika askıya aldıkları “ek mesaiye kalmama” eylemini yarından itibaren yürürlüğe koyacağını, ek mesailerin ödenmemesini Sağlık ve Maliye bakanlıklarına siyah çelenk koyarak protesto edeceğini duyurdu.



Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) KKTC Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ( TIP-İŞ) ortak açıklama yaptı.5 sendika adına yapılan yazılı açıklamada, askıya alınan “Ek Mesaiye Kalmama Eylemi”nin yarın sabah 07.00’den itibaren yürürlüğe konacağını, yarın saat 11.30’da Sağlık Bakanlığı ardından Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılacağı, her iki bakanlığa da siyah çelenk bırakılacağı bildirildi.Sendikalar eylemlerine ne şekilde devam edeceğini yarınki basın açıklamalarında duyuracak.