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Sağlık çalışanları greve hazırlanıyor

KAMUSEN, KTAMS, TIP-İŞ, KTHES ve KAMU-İŞ, ek mesailerin ödenmemesi nedeniyle haftaya Çarşamba ve Perşembe günleri için grev kararı aldı..

Sağlık çalışanları greve hazırlanıyor

KAMUSEN, KTAMS, TIP-İŞ, KTHES ve KAMU-İŞ, ek mesailerin ödenmemesi nedeniyle haftaya Çarşamba ve Perşembe günleri için grev kararı aldı..

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:19
Sağlık çalışanları greve hazırlanıyor

Sağlıkta örgütlü beş sendika, personel eksikliği yüzünden iş yükü artan sağlık çalışanlarının ek mesai ücretlerinin ödenmediği ve sorunun çözümü için de verilen sözlere rağmen adım atılmadığı gerekçesiyle greve hazırlandığını açıkladı.

Sendikalar, 28 Ağustos Çarşamba günü hastanelerin polikliniklerde ve sağlık merkezlerinde 4 saat grev yapacak. 112 Hızır hizmeti, sendikaların 28 Ağustos’ta 08.00-12.00 saatleri arasında yapacağı grevin dışında tutulacak.

Sorunun çözülmemesi halinde, grevin 29 Ağustos Perşembe günü tekrarlanacağını açıklayan sendikalar, 29 Ağustos’taki grevin de 08.00-12.00 saatleri arasında tüm poliklinik hizmetlerine ilaveten acil vakalar hariç hastane ameliyathanelerinde yapılacağını bildirdi.

Sorunun yine çözülmemesi halinde ise grevlerin artırılacağını duyuran sendikalar, yeni grev şekillerini 29 Ağustos Perşembe günü açıklayacağını belirtti.

Sendikalar, sağlıkta mağduriyet yaşanmaması adına 27 Ağustos Salı günü mesai bitimine kadar diyaloğa açık olduklarını, Başbakan Ersin Tatar ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na sorunun çözümü yönünde adım atmasını beklediğini de bildirdi.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası'nın (Kamu-İş) ortak açıklama yaptı.

Yıllardır sorun haline gelen ek mesai sorununun karmaşık bir duruma geldiği belirtilen açıklamada, “Öncelikle bilinmelidir ki ek mesai personel eksikliğinden ortaya çıkmaktadır. Personel eksikliğini gidererek sorunu çözmek yerine siyasi popülistlik yaparak halka şirin görünmeye çalışanlar ‘personel istihdam etmeden’ sürekli bilinçsiz bir şekilde yeni birimler açarak çalışanın iş yükünü artırmakta ve daha çok ek mesai yaratarak personeli perişan etmekte ve halkın kaliteli hizmet alımının önüne geçmektedirler” ifadelerine yer verildi.

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Önce ek mesai çalıştırılan sağlık çalışanlarına, mayıstan itibaren çalıştıkları saate kota konulduğunun 2 Temmuz’da yazılı bildirildiğini ve çalışılan saatlerin ödenmemesi yolunun seçildiği belirtilen ortak açıklamada, Sağlık Bakanı ile 17 Temmuz’daki görüşmede ise sorunun çözüldüğü, herkesin çalışması ve çalışılacak tüm saatlerin ödeneceğinin söylendiği kaydedildi.

Sağlık çalışanlarının örgütlü olduğu beş sendikanın ortak açıklamasında, ek mesai ödemeleriyle ilgili sorunun çözülmediğinin temmuz sonunda öğrenildiği ve 30 Temmuz’da yeniden bakanla toplantı yapıldığı belirtilerek, Sağlık Bakanı’nın, Maliye Bakanı ve Bakanlar Kurulu’nda Başbakan’la görüşüp kendilerini bilgilendireceğini söylemesinin üzerinden üç hafta geçmesine rağmen bilgi alamadıkları ifade edildi.

Sendikaların ortak açıklamasında, “Sağlık Bakanı’nın doğru bilgi vermemesi ve ciddiyetten yoksun bu yaklaşımı kabul edilemez bir durumdur. Kendisini bu vesileyle oturduğu koltuğun farkında olmaya ve icraat yapmaya davet ediyoruz” denildi.

KKTC Anayasası’nın angarya çalıştırmayı yasaklayan 49 (3) maddesine atıfta bulunan sendikalar, grev kararlarını “Sağlık çalışanlarını önce çalıştırılıp daha sonra çalıştıkları saatleri ödemeyecek olanlara bu fırsatı vermeyeceğimizi, angarya çalıştırmalarına ve ‘emek hırsızlığı’ yapmalarına karşı duracağımızı, buna devam etmeleri halinde ise yasal olarak gerekeni yapacağımızı duyururuz” ifadeleriyle duyurdu.

Sendikaların açıklamasına göre 28 Ağustos Çarşamba günü 08.00-12.00 saatleri arasında 112 Hızır hizmeti hariç tüm hastanelerin polikliniklerinde, tüm sağlık merkezlerindeki poliklinik hizmetlerinde grev yapılacak.

Sorunun çözülmemesi halinde, 29 Ağustos Perşembe günü tekrar 08.00-12.00 saatleri arası tüm poliklinik hizmetlerine ilaveten tüm hastane ameliyathanelerinde (acil vakalar hariç) greve gidilecek.

Grevden yine sonuç almamaları halinde eylem şekillerini artırarak devam edeceklerini duyuran sendikalar, bu konudaki açıklamayı 29 Ağustos’ta yapacaklarını bildirdi.

Kamu-Sen, KTAMS, Tıp-İş, KTHES ve Kamu-İş, mağduriyet yaşanmaması için sorunun çözümü için Başbakan ile Maliye Bakanı’nı adım atmaya çağırdı ve 27 Ağustos Salı günü mesai bitimine kadar diyaloğa açık olduklarını da duyurdu.

Son Güncelleme: 22.08.2019 12:33
Anahtar Kelimeler:
Sağlık çalışanları Grev
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