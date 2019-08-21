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Sağlık Bakanlığı’ndan vatandaşlara çağrı

Sağlık Bakanlığı ülkede kan bağışlarının azalmasının tedavileri aksattığına işaret ederek, bağış yapılması çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı’ndan vatandaşlara çağrı

Sağlık Bakanlığı ülkede kan bağışlarının azalmasının tedavileri aksattığına işaret ederek, bağış yapılması çağrısında bulundu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:56
Sağlık Bakanlığı’ndan vatandaşlara çağrı

Kan Bankası’ndaki stoklarda ciddi bir düşüş olduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, kan ihtiyacı olan hastalar ile
thalassaemialıların kan bulmakta güçlük çektiklerini kaydederek, kan stoklarındaki yetersizliğin giderilmesi adına tüm vatandaşlara bağış çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de vatandaşlara, “stoklardaki yetersizliğin giderilmesi için kan bağışında bulunun” çağrısı yaptı ve Sağlık Bakanlığı olarak bu eksikliğin giderilmesi adına çeşitli kan bağışı kampanyaları düzenleyeceklerini duyurdu.

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Bakan Pilli, büyük kurum ve kuruluşlara da bu konuda işbirliği çağrısı yaparak, gereken durumlarda Kan Bankası aracının da  gönderilebileceğini dile getirdi.

Bakan Pilli, “Kan bağışı hem ihtiyacı olan kişilere kan teminetmek açısından önemlidir hem de kan veren kişinin sağlığı açısından önem arz etmektedir. Kan vermesinde sakıncaolmayan her sağlıklı kişinin bağışta bulunması, ülkemizde şu anda yaşanan kan sıkıntısının giderilmesine yardım olacaktır. Kan bağışı konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerekmektedir” dedi.

Vatandaşlar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası, Girne Akçiçek Devlet Hastanesi, Mağusa Devlet Hastanesi ve Cengiz Topel Hastanesi’ne başvurabilirler.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Sağlık Bakanlığı çağrıKan Bağışı
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