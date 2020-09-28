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Sağlık Bakanlığı’ndan TIP-İŞ’in iddialarına yönelik açıklama

 Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 vakalarının başlamasından bu yana vaka sayılarının kamuoyundan hiçbir şekilde gizli tutulmadan, şeffaf bir şekilde açıklandığını duyurdu.

28 Eylül 2020 Pazartesi 17:11
Sağlık Bakanlığı’ndan TIP-İŞ’in iddialarına yönelik açıklama
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Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 vakalarının başlamasından bu yana vaka sayılarının kamuoyundan hiçbir şekilde gizli tutulmadan, şeffaf bir şekilde açıklandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, bugün basında yer alan Tıp-İş’in iddialarını yanıtladı.

Açıklamada, yapılan tüm PCR sonuçlarının aynı gün Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyunun bilgisine getirildiği belirtilirken, “Tüm pozitif sonuçlar, günlük yapılan testler, karantinada pozitifleşen vakalar, yurt dışından gelenler ve yerel vakalar bakanlığımız basın bürosu aracılığı ile aktarılıp, resmi sitemizde yayınlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vaka sayıları dahil, tüm gelişmelerin kamuoyuna şeffaf bir şekilde aktarıldığı vurgulanarak, basına yansıyan açıklamada vaka sayıları ile soru işaretleri bulunduğuna dair bir iddia bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Özelde PCR tetkiki yapmak için yetkilendirilen laboratuvarlar hastanemizdeki genetik uzmanları tarafından kontrol edilerek onay almışlardır. Devlet ve özelde yapılan tüm testler Sağlık Bakanlığı’na düzenli olarak bildirilmekte olup, Sağlık Bakanlığı genetik uzmanları tarafından PCR kitleri dahil denetlenmektedir. Bakanlık yapılan tüm testlerden haberdardır.

Yapılan tüm PCR sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyunun bilgisine getirilmektedir. Tüm pozitif sonuçları, günlük yapılan testler, karantinada pozitifleşen vakalar, yurt dışından gelenler ve yerel vakalar bakanlığımız basın bürosu aracılığı ile aktarılıp, resmi sitemizde yayınlanmaktadır.”

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YETERLİ TIBBİ MALZEME VAR

Covid-19 mücadelesinde gereksinim duyulan tüm tıbbi malzemelerin yeterli miktarda bulunduğu ve herhangi bir eksiklik bulunmadığı belirtilen açıklamada şöyle devildi:

“Sürekli olarak neden bir ihtiyaç ve eksiklik olduğu yönünde gerçeği yansıtmayan bu ifadelerin aynı zamanda hastanemizde hekimlik yapan bir doktorumuz tarafından gündeme getirildiği merak söz konusudur. Depomuzda bulunan koruyucu malzeme stoklarının dokümanları sağlık çalışanları dahil, daha önce de kendilerine verildiği gibi talep etmeleri halinde sendikaya da verilmektedir.

Mevzu bahis açıklamada sağlıkla ilgili personel alımı da eleştirilmiştir. Covid-19 mücadelesinde ihtiyaç doğrultusunda alınan sağlık personeli yasalara uygun şekilde istihdam edilmiştir.

Seçim yasaklarında olmamıza rağmen acil ihtiyaç doğrultusunda YSK izniyle 2 pratisyen hekim, 1 göğüs hastalıkları uzmanı istihdam edilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde YSK’nın izni doğrultusunda yine istihdamlar devam edecektir”

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 ile ilgili tüm kararları yine halkın sağlığını göz önünde bulundurarak almaya devam edeceği vurgulanarak, kamuoyunu yanıltan açıklamaların halkın moralini bozmaktan öteye gitmediğine dikkat çekildi.

VAKALAR KONTROL ALTINA ALINDI…YEREL VAKALARDA AZALMA BAŞLADI

Alınan tedbirler neticesinde vakaların kontrol altına alındığı, son 1 haftada yerel vakalarda azalma başladığına dikkat çekilen açıklamada, Pandemi Merkezi’nde tedavi gören vakaların %30’a düştüğü kaydedildi.

Yeni Pandemi Hastanesi yapımının devam ettiğine işaret edilen açıklamada, “Sağlık Bakanlığı Covid-19 ile mücadelede en etkin kararları almaya devam edecektir.  Her zaman olduğu gibi Sağlık Bakanlığı vaka sayıları dahil olmak üzere, tüm gelişmeleri kamuoyuna şeffaf bir şekilde aktarmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 28.09.2020 17:37
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
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