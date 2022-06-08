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Sağlık Bakanlığından Mehmet Kösenli’nin eşinin iddialarına açıklama

08 Haziran 2022 Çarşamba 16:37
Sağlık Bakanlığından Mehmet Kösenli’nin eşinin iddialarına açıklama

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören Mehmet Kösenli’nin eşinin basında yer alan iddialarına ilişkin açıklama yaparak, “Konuyla ilgili Bakanlığa başvuran hasta yakınına durumla ilgili detaylı bilgi verildiği, Bakanlık tarafından hasta yakınıyla ilgilenilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığı” belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı olarak geçirdiği kalp krizi sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören 55 yaşındaki Mehmet Kösenli’nin eşi Hürü Kösenli'nin basına yaptığı iddialar sonrasında açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayız” denildi.

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Açıklamada, “Söz konusu hastanın, 26 Nisan tarihinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne başvurduğu, aynı tarihte yoğun bakıma alınarak, durumunun stabilize edildiği ve halen tedavisine devam edilmekte olduğu” kaydedildi.

“Hasta yakınlarının tedavinin devamı için hastanın Türkiye Cumhuriyeti'ne naklini istediği” belirtilen açıklamada, “Ancak böyle bir durumda KKTC Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçak tedarik etmesi ve organizasyonunu yapma gibi bir durumu söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı, açıklamada, “Konuyla ilgili bakanlığa başvuran hasta yakınına durumla ilgili detaylı bilgi verilmiştir. Bakanlık tarafından hasta yakınıyla ilgilenilmediği iddiaları gerçekliği yansıtmamaktadır.” denildi.

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