Sağlık Bakanlığı’ndan ek açıklama: Güneyde çalışanlarla ilgili kısıtlama yarın değil Çarşamba başlayacak

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN EK AÇIKLAMA: GÜNEYDE ÇALIŞANLARLA İLGİLİ KISITLAMA YARIN DEĞİL ÇARŞAMBA BAŞLAYACAK

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs önlemleriyle ilgili bugün yaptığı açıklamaya eklemelerde bulundu. Güneyde çalışanlarla ilgili kısıtlamanın yarın değil Çarşamba günü başlayacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, Güney Kıbrıs’ta çalışanlarla ilgili uygulamalardan İngiliz üslerinde çalışanlar, Pile'de görev yapan öğretmenler ve Yeşilhat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapanlar muaf tutuldu.

Kuzeyde ikamet edip Güney Kıbrıs'ta çalışan işçilerin15-25 Aralık değil 16-25 Aralık tarihleri arasında güneye geçişlerinin yasaklandığı kaydedilen açıklamaya göre eğlence yerleri ile ilgili karar gece kulüplerini de kapsıyor.

Bakanlık açıklamasında ayrıca restoran ve cafelerde müzikli eğlence programları yapılmasının da yasaklandığı duyuruldu.