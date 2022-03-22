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Sağlık Bakanlığı’ndan Dünya Su Günü mesajı

SAĞLIK BAKANLIĞI: “SUYUN BİLİNÇLİ VE TASARRUFLU KULLANILARAK SU KAYNAKLARIMIZIN KORUNMASINA KATKIDA BULUNMANIN HER BİRİMİZİN GÖREVİ OLDUĞU UNUTULMAMALIDIR”

22 Mart 2022 Salı 16:45
Sağlık Bakanlığı’ndan Dünya Su Günü mesajı

Sağlık Bakanlığı, Dünya Su Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, tatlı su kaynaklarının korunmasında her bireye sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Bakanlık mesajında, “Bakanlık olarak halkımızın güvenli suya ulaşımı adına su üretim tesislerini denetleyerek, ambalajlanmış kaynak suyu ve içme sularından düzenli olarak numuneler alarak analiz yaptırmakta ve sonuçlar web sayfamızda halkımız ile paylaşılmaktadır. Geleceğimiz için suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılarak su kaynaklarımızın korunmasına katkıda bulunmanın her birimizin görevi olduğu unutulmamalıdır” denildi.

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Yarı kurak iklimin tesirinde bulunan KKTC’de su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesinin oldukça önem arz ettiği kaydedilen açıklamada, “Geçmişte gerek içme-kullanma gerek tarımsal sulama amacıyla yeraltından çok fazla su çekimi ile suyun aşırı ve bilinçsiz kullanılması su yetersizliğine neden olmuş, sonrasında gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti’nden su temin projesi ile bu sorun bir nebze giderilmiştir. Bu bağlamda Türkiye’den gelen suyun KKTC için hayati bir önemi vardır” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler-Su (UN-Water) tarafından 22 Mart Dünya Su Günü olarak kabul edildiği, 2022 yılı Dünya Su Günü temasının “Yeraltı Suyunu Görünür Yapmak” olarak belirlendiğine dikkat çekildi.

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Son Güncelleme: 22.03.2022 17:28
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