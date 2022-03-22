Sağlık Bakanlığı’ndan Dünya Su Günü mesajı

Sağlık Bakanlığı, Dünya Su Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, tatlı su kaynaklarının korunmasında her bireye sorumluluk düştüğünü vurguladı.
Bakanlık mesajında, “Bakanlık olarak halkımızın güvenli suya ulaşımı adına su üretim tesislerini denetleyerek, ambalajlanmış kaynak suyu ve içme sularından düzenli olarak numuneler alarak analiz yaptırmakta ve sonuçlar web sayfamızda halkımız ile paylaşılmaktadır. Geleceğimiz için suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılarak su kaynaklarımızın korunmasına katkıda bulunmanın her birimizin görevi olduğu unutulmamalıdır” denildi.
Açıklamada, tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler-Su (UN-Water) tarafından 22 Mart Dünya Su Günü olarak kabul edildiği, 2022 yılı Dünya Su Günü temasının “Yeraltı Suyunu Görünür Yapmak” olarak belirlendiğine dikkat çekildi.